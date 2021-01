Ataque incendiario dejó dos cabañas destruidas en Tirúa

Dos cabañas fueron quemadas en la zona urbana de Quidico, en Tirúa, al sur de la provincia de Arauco, en la región del Biobío, la madrugada de este jueves.

Sujetos llegaron hasta los dos inmuebles, separados por cerca de dos mil metros, y les prendieron fuego durante la noche.

El presidente del Comité de Seguridad Ciudadana de Quidico, Fernando Fuentealba, sostuvo: “Ya no sé qué piensa el ministro, la autoridad. Ya la gente no halla qué hacer en el pueblo, ya no duerme la gente en las noches”.

“Está totalmente descontrolado, disparando todo el día, en la tarde en el auto pasan para allá, para acá, y paran, y en la noche van y queman. Ni el gobernador contesta el teléfono; anoche estuvo a punto de quemarse una casa con una familia, cabros volaos que empezaron a hacer soldaditos con la estupidez de la reivindicación”, aseveró.

“Si no hay ningún problema territorial, hace muchos años ya, por Dios, si en ninguna parte del mundo queman 46, 47 casas en una zona urbana y nadie hace nada“, criticó el hombre.

Cabe destacar que se trataría del quinto ataque incendiario en lo que va del año.