15 contagiados por celebrar el cumpleaños al gato y “patas negras” con Covid: insólitos casos en la región de Valparaíso

Este viernes el seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, se refirió a las fiestas clandestinas que han ocurrido en la zona durante las últimas semanas y desclasificó particulares hechos de irresponsabilidad, como la celebración de cumpleaños al gato de una familia en Santo Domingo, que terminó con 15 contagiados.

“Es increíble, pero un grupo de personas le estaba celebrando el cumpleaños al gato… terminó con 15 contagiados”, expresó la autoridad, que además añadió: “También hemos identificados ‘patas negras’. Ha sido muy incómodo. Porque aparece una persona contagiada y en la trazabilidad de contactos estrechos te vas dando cuenta que no sólo estuvo con su señora o su marido”.

La autoridad sanitaria cuantificó fiestas clandestinas de hasta 300 personas a lo largo del país, en donde incluso se cobra la entrada para participar y una cuota adicional, por si son detenidos y deben pagar multa.

Finalmente, el seremi se refirió a su propia experiencia con el virus. “Estuve más de 20 días en la UCI, más de 10 días conectado a un ventilador mecánico y seis semanas intentando recuperarme. A mí, el coronavirus casi me mata. Sé que es muy difícil vivirlo, pero no me deja de dar impotencia ver el nivel de irresponsabilidad de hacer fiestas clandestinas”, señaló la autoridad a La Segunda.