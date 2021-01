Exministro de Salud, Dr. Álvaro Erazo, y criticó anuncio de retorno a clases presenciales el 1 de marzo: “Las medidas tienen que ser coherentes”

El exministro de Salud y miembro del Consejo Asesor Covid-19 del Ministerio de Salud, Dr. Álvaro Erazo, criticó el anuncio de las autoridades de retornar a clases presenciales el 1 de marzo en medio de la pandemia por el coronavirus Covid-19 y una ya calificada como “segunda ola“.

“Son dos países parece lo que estamos viviendo. Algunos de los que estamos ejerciendo labores públicas, estamos dictaminando, recomendando o finalmente anunciando medidas que finalmente que hoy día, a mi modo de ver, no tienen ningún asidero“, dijo en ADN Hoy.

“Creo que el peor camino es estar haciendo anuncios de este tipo y después, a los dos días, una semana, retroceder, porque eso va horadando la credibilidad“, sostuvo.

“Creo que aquí tenemos un problema de gobierno, porque las medidas tienen que ser coherentes, y en este escenario, por supuesto hay que ir tomando medidas de acuerdo a un análisis que va cambiando”, expresó.

“Yo creo que es bien distinto decir: ‘Volvemos tal fecha’, a lo que el propio consejo técnico ha recomendado: ‘Para volver tal fecha tendrán que tener estas consideraciones y estos indicadores sanitarios‘. Si esos indicadores no se cumplen, que claramente estamos proyectando que no se van a cumplir, porque tenemos todos esos indicadores en alza, es indudable que yo no puedo ir a decirle a la población escolar: ‘Mire, va a volver sea lo que sea que está pasando en nuestro país'”, señaló.

“Aquí lo que se tiene que decir con los indicadores, con las recomendaciones sanitarias, es que si esas condiciones sanitarias se están cumpliendo, podemos reactivar. Esto no se trata de estar haciendo un tironeo y mensajes comunicacionales que después se diluyen, y finalmente, creo que eso afecta la credibilidad, y eso es lo que tenemos que ser mucho más rigurosos“, concluyó.