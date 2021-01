Caso FAM: Juzgado se declaró competente para tramitar a funcionarios del Ejército acusados de fraude al fisco

El Juzgado de Garantía de Coyhaique se declaró competente para seguir con la tramitación íntegra de la causa abierta por presunto fraude al fisco realizado por más de 800 funcionarios del Ejército, en el denominado Caso Fondo de Ayuda Mutua (FAM).

El magistrado Mario Devaud rechazó la solicitud de incompetencia inhibitoria que formuló la ministra en visita extraordinaria Romy Rutherford, quien solicitó al tribunal inhibirse de seguir conociendo la causa en los casos que involucre a personal militar, al considerar que le corresponde a los tribunales ordinarios llevar el proceso y no a la justicia castrense, debido a que todos los imputados enfrentan cargos por hechos que no corresponden a actos propios del servicio militar, como dispone el código del ramo, indicó.

Además, el tribunal sostuvo “que los hechos que se investigan en esta causa, y que han sido precisados en la querella del Consejo de Defensa del Estado, perpetrados en 2015 y 2016, no corresponden a un acto del servicio militar o con ocasión de él, como lo refiere el artículo 5° número 3° del Código de Justicia Militar, ya que tanto las comisiones de servicio, como la asignación de viáticos y contrataciones parecieran ideadas para compensar pérdidas producidas en la administración del ‘Fondo de Ayuda Mutua’ (FAM) –eso obviamente no puede considerarse un acto del servicio militar o con ocasión de él–”.

Para el tribunal, el “quid del asunto estriba en determinar si esta liquidación de fondos de una suerte de cooperativa de ahorro, constituido por aportes voluntarios y propios de los ahorrantes, que se restituyen con fondos fiscales mediante el artilugio de comisiones de servicio que no se ejecutaron, pero que se pagaron, así como viáticos y contratación de personal a honorarios, servicios que tampoco se prestaron, según lo señala el Consejo de Defensa del Estado (CDE), constituye o no el delito que fue motivo de la querella de ese organismo, y que investiga el Ministerio Público, en el caso, fraude al Fisco, pero que, en opinión de este Juez, claramente no corresponden a actos del servicio militar o con ocasión de aquel”.

De esta manera, señaló el tribual “será la Corte Suprema quien deberá dirimir la contienda de competencia trabada entre el Segundo Juzgado Militar de Santiago y el Juzgado de Garantía de Coyhaique”.