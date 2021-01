Delgado sobre fiestas clandestinas: “No existen carretes VIP y de segunda categoría, sino delitos sanitarios”

En el marco del lanzamiento del plan “Verano Seguro”, el ministro del Leer también Nueva fiesta clandestina: Carabineros cifró en 53 personas los participantes de un matrimonio en Las Condes y todos fueron detenidos Fiesta clandestina en Cachagua: Fiscalía abrió investigación criminal para determinar responsabilidades y participaciones Rodrigo Delgado, se refirió a las fiestas clandestinas que se han registrado en los últimos días y recordó que la “responsabilidad o irresponsabilidad puede marcar el futuro” de quien participa, “pero también de su entorno”.

“Sabemos lo que ocurre cuando hay una fiesta, lo hemos visto estos días, la cantidad de gente, la ramificación de la epidemia con respecto a cuando no se toman los resguardos o cuando somos irresponsables al actuar. Por favor, responsabilidad”, remarcó el secretario de Estado.

Más tarde, ante las consultas de la prensa sobre presuntas diferenciaciones en la fiscalización, Delgado afirmó que “no existen carretes VIP y carretes de segunda categoría. Lo que existen son delitos sanitarios y a nosotros no nos importa el origen ni la comuna ni la cuenta bancaria de las personas que estén organizando o asistiendo a estas fiestas. Los vamos a perseguir a todos por igual”.

Respecto de las medidas para esta temporada estival, indicó que “Carabineros está cumpliendo con este plan en un año difícil, en una temporada difícil, y le pedimos a la gente que también cumpla con su planificación para poder así entre todos hacer de este verano, que no es un verano fácil, no es un verano más, no es un verano, un verano seguro“.

“El verano debe ser un espacio de descanso en un contexto de pandemia. Debemos entenderlo así y Carabineros va a contribuir en esa línea”, sentenció Delgado.

“No nos preocupemos del detalle”

En la actividad también participó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien respondió también acerca de los procedimientos que realiza la policía uniformada en estos casos. “Voy a poner el punto y el foco donde corresponde, más allá de analizar los procedimientos, más allá de analizar qué se hizo o no por parte de la policía”.

Agregó que por este delito “ya llevamos más de 1.700 detenidos desde que comenzó la pandemia y solamente el día de ayer (viernes) hubo más de 154 detenidos”.

“Quiero decir que el punto hay que ponerlo en las personas que son irresponsables, el que pese a todas las normas que se han entregado, a las instrucciones que se han impartido, a las recomendaciones que ha entregado la autoridad, persisten e insisten en hacer estas trampas donde se congregan y hacen esas fiestas que finalmente ponen en riesgo la salud de los chilenos. Preocupémonos de eso, no nos preocupemos del detalle“, remarcó el general Yáñez.

Además, señaló que “vamos a estar donde la gente nos llame, vamos a concurrir y adoptar los procedimientos que correspondan y donde encontremos personas, como lo hicimos en la Broadway, en distintas comunas de país e incluso alejadas de la ciudad de Santiago, vamos a proceder de la misma manera, deteniendo cuando haya personas para detener y notificando infracciones cuando estén solamente los responsables del lugar“.