Ministro Briones por rebaja de sanción contra Ponce Lerou: “En Estados Unidos estaría preso”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a la rebaja de sanción que obtuvo el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, en el marco del caso Cascadas, y sostuvo que “en Estados Unidos estaría preso sin ninguna duda“.

Tras ser consultado sobre la situación de Ponce Lerou, el jefe de la billetera fiscal señaló en ViaX que la legislación norteamericana es mucho más dura que la de Chile y también comentó que la mejor manera de proteger el mercado es, entre otros elementos, con la autorregulación de los actores más relevantes.

“O sea, si la mejor manera de proteger el mercado es competencia, competencia, competencia, sanciones drásticas a quienes se desvíen y también un rol auto regulador de los actores. Aquí también es clave un poco lo que sugerías, los actores económicos, particularmente los relevantes, tienen el deber de cuidar el mercado si ese es el hábitat en el cual florecen los emprendimientos”, indicó.

“En Estados Unidos estaría preso sin ninguna duda. Ahora, a mí no me corresponde juzgar lo que fallan los tribunales de justicia, no quiero que se lea que se lea en esos términos, pero si tú me preguntas de ese caso ‘¿en Estados Unidos qué hubiese pasado?’, estaría preso”, afirmó Briones.

Los dichos del ministro causaron sorpresa en la oposición. Y es que pese a estar de acuerdo con el secretario de Estado, parlamentarios señalaron que es necesario avanzar en normativas que regulen de manera efectiva los delitos de cuello y corbata.

En este sentido, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, Matías Walker (DC), sostuvo que en las últimas semanas han estado tramitando proyectos, pero que, sin las urgencias del Ejecutivo, no sería fácil avanzar, mientras Alejandra Sepúlveda (FRVS), recalcó que La Moneda debería presentar proyectos de ley más agresivos para detener estos delitos económicos.