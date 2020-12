Pedro Pablo Errázuriz pidió disculpas por carta donde se quejó por no poder regalarle acciones a su hija

El 25 de diciembre se volvió viral en las redes sociales una carta el el presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Pedro Pablo Errázuriz, enviada al diario El Mercurio.

En la misiva, titulada “No pude comprar acciones”, el exministro de transportes del Presidente Piñera escribió: “Me pareció que una buena manera de mostrar optimismo y confianza en el futuro podía ser regalarle acciones a mi hija (26 años). Cómo sería la sorpresa cuando la corredora de bolsa me dice que no puedo comprarle”.

Cerrando con que “si hubiese querido comprarle una botella de pisco hubiese sido fácil, pero el mismo monto de acciones… ¿Quién puede querer hacerle ese daño a una hija? ¿Quién puede querer tener acciones hoy?”, Errázuriz se ganó un tsunami de críticas, que lo obligaron a explicar vía Twitter que, lo que había intentado hacer con la carta, era “decir en forma irónica que la regulación está tan mala que es imposible ahorrar hoy”.

Quise decir en forma irónica que la regulación está tan mala que es imposible ahorrar hoy. — Pedro P. Errázuriz (@Pedro_Errazuriz) December 25, 2020



En esa misma línea, aprovechó una entrevista sobre el arribo de nuevos trenes en Mega para excusarse. “Siento mucho haber ofendido a tantas personas, porque la verdad es que el impacto y la reacción que causó me hace ver lo poco relevante que es la discusión que pretendí plantear con esa ironía, respecto de la realidad que viven muchos, que están muy afectados”, lamentó.

“Fue una torpeza, una brutalidad, y la reacción de las personas me hace expresar un sentimiento de disculpa, es lo que más me nace”, agregó, reiterando que “la reacción a mi ironía fue brutal y no hace caso a lo que hay de fondo, que son las trabas que existe en la legislación que hacen que sea dificultoso a las personas y empresas entrar al mercado financiero”.

“Era una crítica a la regulación, muy mal escrita y muy mal expresada, y generó una reacción que me hace ver con claridad la torpeza en las circunstancias actuales”, cerró.