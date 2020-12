Usuarios reportan nueva caída de BancoEstado en menos de una semana

Molestia es la que han expresado cientos de usuarios de BancoEstado al intentar ingresar a la aplicación de la entidad bancaria y verificar que no funciona. Así lo demuestran los descargos en redes sociales, a sólo cinco días de la última caída masiva del sistema.

En efecto, el primer fallo se registró el lunes luego que algunas AFP depositaran el dinero correspondiente a la segunda entrega del 10%. En esa oportunidad, el sistema dejó de funcionar incluso en su sistema de Cajas Vecinas.

Este sábado, el banco no se ha expresado públicamente respecto a la falla que tiene molestos a sus clientes de la aplicación, quienes incluso reclaman por notificaciones sobre transferencias que no habrían realizado. Aún así, ha respondido a algunos usuarios de Twitter de forma individual.

Según lo registrado por los usuarios en redes sociales, el banco estaría presentando esta falla desde las 14:00 horas de este sábado.

Revisa aquí algunos reclamos.

@BancoEstado que esta pasando con la app, intento hacer un traspaso entre mis cuentas y no me deja, luego intento ingresar y aparece sin conexión y por último desintalo e instaló de nuevo la app y ni siquiera abre… Que onda?!… Exijo una respuesta pic.twitter.com/tM7dm5PdzN

@BancoEstado me llaman notificaciones de transferencia y no deja entrar a la página díce que no tengo internet pic.twitter.com/Uyk6wFuSLA

— Orlando (@orlandoeriveros) December 26, 2020