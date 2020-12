Subsecretario Dougnac y comparaciones frente a otros momentos de la pandemia: “Los escenarios no son en todo comparables”

Durante horas de esta mañana, el ministerio de Salud emitió un nuevo informe sobre los casos actuales de Covid-19 en el país y las medidas que se están tomando para controlar la pandemia.

Con números de contagios que no se veían desde julio, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, fue consultado por ADN durante el punto de prensa sobre la posibilidad de que se retomen medidas como la cuarentena obligatoria. Ante esto aclaró que “las cifras que nosotros registramos hoy día están bastante lejos de las registradas en mayo o junio de este año. El escenario es distinto, la forma en que se diagnostican los casos también es diferente, no son todos pacientes sintomáticos como lo veíamos en mayo. Por lo tanto los escenarios no son en todo comparables“.

Con el alza de las cifras de contagio justo durante las fiestas de fin de año, el llamado sigue siendo al autocuidado, y desde el Gobierno se siguen extremando las medidas para prevenir que la tasa siga elevándose. De cualquier forma, el subsecretario aclaró que se encuentran trabajando para combatir la llamada “segunda ola”.

“Hemos venido preparando la red de salud a través de un plan nacional para enfrentar esta segunda ola. Hemos considerado el crecimiento de las Unidades de Cuidados Intensivos, el equipamiento adecuado para hacer frente a este requerimiento. Desde ese punto de vista creo que estamos preparados para satisfacer las necesidades de salud en esa materia”, señaló.

Otra duda que surgió fue sobre los alumnos que deberán rendir la Prueba de Transición universitaria (que viene a reemplazar a la antigua PSU) entre el 4 y el 8 de enero, considerando que aún existen ciudades en cuarentena como Angol o Cabo de Hornos, o que estas podrían retomarse en algunos sectores donde los contagios se están multiplicando.

Ante esa situación, el subsecretario Dougnac hizo un llamado a la calma, ya que “independientemente de la fase en que se encuentre una determinada comuna, aquellos alumnos que deban rendir su prueba de transición van a contar con el permiso para hacerlo. No es que sea un permiso especial, sino que simplemente, al igual como se ha hecho en algunas otras actividades, el alumno con su carnet de identidad y con su tarjeta de inscripción puede asistir a su local de examinación sin mayores problemas“.

Eso sí, señaló que para realizar cualquier otro tipo de actividades, cada individuo deberá contar con el permiso temporal o salvoconducto que requiera según la fase en que se encuentre su comuna o lugar de residencia.