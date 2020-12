Alcalde de Lo Prado por problemas de fiscalización: “Si el gobierno pretende que los municipios estén a cargo de la cuarentenas, tenemos un problema grave”

Tras la seguidilla de tiroteos que sucedieron en ferias de Navidad, durante la jornada del pasado 22 de diciembre, y frente a la baja finalización sanitaria en estos lugares, Ciudadano ADN conversó con el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos.

En relación a la balacera en Maipú y, posteriormente, en la comuna de Lo Espejo, el jefe edilicio comentó que “Lo Prado no es la excepción. No escapa a estos temas que nos tienen muy complicados. Hemos estado trabajando hace mucho rato y yo creo que no hay un acuerdo nacional para hacerse cargo de esto”.

De esta manera, explicó que “lo que dice la alcaldesa de Maipú, todos los alcaldes lo estamos diciendo hace mucho rato. Falta de recursos, falta de un plan. Hay que coordinar también lo que pasa en la fiscalía y finalmente, lo que ocurre es que son los vecinos los que sufren las consecuencias“, lamentó.

Mientras los alcaldes, “no tenemos ninguna oportunidad para hacernos cargo de esto. Lo que sí hacemos es la prevención, estar permanentemente en la calle”.

“Ahí tenemos la indiferencia que ha tenido el gobierno durante toda la época de pandemia, respecto a cómo se fiscalizan las aglomeraciones, cómo se fiscaliza la cuarentena. Si el gobierno pretende que los municipios estén a cargo de la cuarentenas tenemos un problema grave, porque no tenemos recursos“, alegó Ríos.

A raíz de lo anterior, Ríos detalló que “nosotros en el sector poniente sur, tenemos dificultades. Hoy al 31 de diciembre, en el caso de Lo Prado, cerca de 10 personas que fueron contratadas para estos fines en sectores sanitarios, tienen que terminar sus contratos“.

En una comuna como aquella “que está a 15 minutos de La Moneda”, resaltó, “no tiene los suficientes carabineros, no tiene infraestructura. Acá tenemos 4 vehículos, 2 están malos y uno funciona a medias“, además de que cuentan con “menos de un carabinero por mil habitantes“.

“Esto va a seguir igual, en la medida que no haya una concentración de los principales actores; municipios, carabineros, fiscalía, gobierno, la subsecretaria de la prevención del delito“, cerró el alcalde de Lo Prado.