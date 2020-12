Director del Hospital El Carmen y vacuna contra el coronavirus: “Esto genera esperanza para el manejo de la pandemia”

La vacuna para combatir el coronavirus ya llegó a nuestro país, y el día de ayer inició su proceso de aplicación sobre los profesionales de la salud dentro de la Región Metropolitana. Ante ello, el director del hospital El Carmen de Maipú, el doctor Juan Kehr, conversó con ADN sobre este suceso.

El profesional asegura que el proceso se ha llevado a cabo de manera muy efectiva, destacando la celeridad con la que se está aplicando la vacuna. “Todo ha sido bastante rápido, estamos muy contentos. Esto genera esperanza para el manejo de la pandemia”, afirmó.

“Ha iniciado un proceso de vacunación que es una esperanza, pero debemos seguir manteniendo un estricto cuidado de las medidas sanitarias. El Covid mata, eso ha ocurrido en todos los centros hospitalarios. Ya son más de 16 mil fallecidos en el país, 500 en nuestro hospital”, advirtió.

Por otra parte, se refirió a la manera en que la primera línea de la salud ha acogido la llegada de las vacunas. “Los funcionarios salieron de turno y aún así esperan para poder vacunarse. Hay una gran disposición y alegría, porque han tenido un trabajo durísimo durante los últimos 10 meses, especialmente cuidados intensivos. Ven esto como un regalo de pascua“, enfatizó.

También explicó que se ha visto un aumento en las consultas por coronavirus, y que luego de las fiestas incrementarán aún más. Sin embargo, están listos para lo que viene. “Nos preparamos de la misma manera que en los inicios de la pandemia, con servicios reforzados y la ventilación mecánica necesaria. Estamos preparados para enfrentar el rebrote”, expuso el director.

Para finalizar, hizo un llamado a seguir aplicando las medidas sanitarias: “Todos deben tener claro que el Covid mata. A diferencia de la primera etapa de la pandemia, ahora hay muchos más casos positivos entre los jóvenes. Hemos visto pacientes de todas las edades, el virus le afecta a cualquiera. Deben tomar las medidas de autocuidado”.

“La gente se va relajando, y como no les toca vivir de cerca el virus, creen que no les ocurrirá. Si no se respetan las medidas, el rebrote es absolutamente seguro“, cerró.