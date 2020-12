Minsal informó que al menos se han cerrado 20 locales comerciales por no cumplir normas sanitarias

Durante esta semana, los seremis de Salud han realizado al menos 2.600 fiscalizaciones a los distintos centros comerciales del país, con el fin de comprobar el cumplimiento a las normas sanitarias, en plena época de compras navideñas en medio de la pandemia del Covid-19.

Desde el Ministerio de Salud informaron que entre el lunes y el martes se cursaron 159 sumarios por infracción a los protocolos establecidos, especialmente el incumplimiento del aforo permitido. Además, subrayaron que se reforzarán los controles hasta este jueves, en la víspera de los festejos.

Respecto de la prohibición de funcionamiento, se comunicó que un total de 20 locales a nivel nacional fueron cerrados hasta subsanar las falencias cometidas.

“No nos va a temblar la mano y si es necesario cerrar los centros comerciales, se van a cerrar. Si los protocolos no se cumplen, se cierra; si los protocolos no son suficientes, se cambian. La salud la vamos a defender con todas las herramientas que nos otorga la ley”, advirtió el martes la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, tras el cierre del Mall Plaza Norte.