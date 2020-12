En la previa a la celebración de la Navidad Social de Los Tenores: Creador de olla común en población Norte Grande contó la historia de la iniciativa

Durante la jornada de este lunes 21 de diciembre, Los Tenores llevan a cabo la campaña “Navidad Social”, que busca alegrar a niñas, niños y profesores de las escuelas deportivas de la comuna de Renca.

Mientras se hacían todos los preparativos para comenzar el evento, Ciudadano ADN conversó con Manuel Millaquin, impulsor de una olla común en la población Norte Grande.

“Nació en mayo, cuando empezó el tema de la pandemia y mucha gente había quedado sin trabajo. Recién habían empezado las cuarentenas en la región Metropolitana”, recordó el joven.

Y agregó que “todo empezó porque le propusimos a los vecinos que queríamos hacer una olla común, pero no contábamos con la mercadería, ni con las verduras necesarias para hacerlo, asique entre la comunidad nos formamos y decidimos hacer un charquicán. Ese fue nuestro primer plato“, contó Manuel.

Así, fue creciendo su olla común. “Partimos yo, Karina, la hermana de Karina y su mamá, después fueron llegando más personas, hasta que formamos un grupo bien constituido, y empezamos a hacer más cosas en la olla común. En mayo empezamos a hacer un solo día, después con 2, después con tres almuerzos a la semana, después nos sumamos con pan amasado”, detalló.

Y ya tienen especialidades. por esto Karina, quién se encarga de cocinar, contó que “toda la gente se pelea por ir a buscar pantrucas y también, pollo al horno”.

A raíz de lo anterior, aseguró que “se hizo un lazo con la gente que va buscar comida, de repente llegan, nos cuentan sus historias, por lo que pasan“, siendo un pilar para levantarse todos los días, “una a veces esta cansada, pero se acuerda de los vecinos y le da más gana“.

Pero, lamentablemente, no todo ha sido bueno en la olla común de Norte Grande. “Nos robaron cuando habíamos comenzado. Fue fuerte“, aseguró Manuel Millaquin. “Porque nosotros sabíamos que habían entrado a la sede, pero no sabíamos que nos habían robado”, llevándose “nuestros insumos. Me acuerdo que íbamos a hacer algo con jurel y nos robaron todas las latas de jurel, nos robaron un parlante, nos robaron todas las cosas aparte de la olla común que están en la sede”.

A pesar del mal rato, cerró comentando que la olla “no tiene un fin definido“, y que continuarán con su labor.