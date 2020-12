Dra. Weinstein sobre vacuna Pfizer y anticuerpos neutralizantes de hasta 52 días: “Probablemente tenga algún tiempo más”

La doctora en Microbiología e Inmunología, químico farmacéutica y académica de la Universidad de Valparaíso, Caroline Weinstein, se refirió la mañana de este jueves en ADN Hoy a la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el Covid-19.

Cabe recordar que el Instituto de Salud Pública (ISP), en un comité de expertos compuesto por profesionales reconocidos del área de salud, aprobó este miércoles su uso de emergencia en Chile.

En la instancia se expuso el punto de vista de los expertos externos de la Comisión de Evaluación de Productos Nuevos de la Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed), a cargo de Weinstein.

“No se está registrando en Chile la vacuna, sino que se está dando una autorización para uso de emergencia, y esto dado porque los ensayos siguen en evaluación en curso”, comenzó destacando la doctora.

“Una vez que se apliquen las dosis, la vacuna no va a quedar disponible para registro en Chile, hasta que sigan presentes los datos finales y completos”, indicó.

De igual forma, la experta señaló que son “20 millones de dosis, que van a alcanzar para vacunar a 5 millones de personas“, las que deberán ser priorizadas, y el gobierno deberá definir a quiénes se entregan.

Anticuerpos por 52 días

Por otra parte, los anticuerpos neutralizantes se han detectado hasta los 52 días, según las últimas mediciones, dijo la experta.

“La eficacia no se mide exponiendo a las personas al virus, sino que se miden la cantidad de anticuerpos que tienen en su sangre“, destacó.

“Aquí se demostró que la cantidad de anticuerpos era comparable con la de personas que habían sido infectadas con el virus, por lo tanto, se piensa que son protectores. Además, se sacan los anticuerpos y se prueban in vitro con la capacidad de neutralizar la proteína viral, y eso tiene esa fecha de 52 días, pero probablemente tenga algún tiempo más“, afirmó.

“Se ha visto que el que se enferma de forma natural, tiene anticuerpos hasta las 8-9 meses, uno podría esperar que eso es lo que dé la vacuna, pero yo no lo quiero afirmar, en el sentido de que la población tenga una falsa sensación de protección, y nos olvidemos de las medidas básicas (lavado de manos, distancia social…). No porque esté la vacuna tenemos que olvidar todas esas medidas que hemos ido adoptando“, expuso.

Detalles de la vacuna

La vacuna es en dos dosis y debe estar a una temperatura de -70°C. “Yo preveo que se va a tener que comprar estos ultrafreezer en algún número adecuado, para poder tener ciertos centros de acopio de la vacuna, y la movilización hacia los sitios va a tener que ser en estas cajas y tener disponible suficiente hielo seco para ir haciendo recambios”.

Además, solo se podrán vacunar mayores de 16 años. “Esto es bastante frecuente en un medicamento nuevo, que no incluya a los niños en un principio hasta que se hagan ensayos clínicos en esa población, los que son más difíciles de efectuar, porque requieren el consentimiento informado de los padres”, sostuvo.

“Los farmacólogos dicen que los niños no son un adulto chico, tiene metabolismos que no están desarrollados, y en este caso es muy sensible, porque el sistema inmune de los niños es mucho más activo que el de los mayores“, añadió.

“Esto va a ser dinámico, y van a ir apareciendo nuevos grupos que sean vacunados en la medida que se vaya acumulando experiencia“, concluyó la Dra. Caroline Weinstein.