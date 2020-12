Ministro Enrique Paris: “Si hay cambio a Fase 1 no creo que sea para toda la Región Metropolitana”

El ministro de Salud, Enrique Paris, expuso este martes ante la comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados. En la ocasión, fue consultado por la situación de la Región Metropolitana, que se encuentra en fase 2 de Transición del plan Paso a Paso, medida que podría continuar o revertirse este lunes 21 de diciembre.

Paris descartó que la RM retroceda completa a Cuarentena. “Si hay cambio a Fase 1 no creo que sea un cambio para toda la Región Metropolitana. Si es así, alguna comuna, pero no toda la región”, contestó el secretario de Estado, puntualizando que se estaba “adelantando” al anuncio oficial.

Ante las preguntas de la comisión, el ministro indicó que “vamos a hacer algunas modificaciones en el Paso a Paso, no quiero ponerle nombres rimbombantes, pero generalmente le ponen 2.0 o qué se yo”.

“Hay que modificar algunos elementos del Paso a Paso, porque creo que hay realidades regionales que hay que respetar y que hay que tomar en cuenta para que no se aplique los mismos criterios a rajatabla en Arica, donde pueden estar todo el día en la calle, o en Punta Arenas o en Aysén”, subrayó Paris.

Durante esta jornada, un tuiteo del Ministerio de Salud —citando la publicación de un medio— descartó el pronto anuncio de un supuesto confinamiento en toda la Región Metropolitana. Lo cierto es que el próximo lunes se sabrá cuál será la medida definitiva que decrete el Gobierno, a pocos días de Navidad.

PCR sin receta y fronteras

Respecto del decreto que autoriza los exámenes PCR sin receta médica, Paris comentó que “es una buena medida. Hay que recordar que los pacientes Fonasa tienen el examen gratis, por lo que se ahorran la consulta médica. Las isapres en general tienen que reembolsar porque cuando hay código Fonasa están obligadas a aplicarlo y reembolsar, dependiendo del plan que tengan”.

Además puntualizó que “no se pierde la trazabilidad, porque el laboratorio que informa del examen tiene que inscribir el resultado con el RUT del paciente en Epivigila, así que no hay pérdida de la trazabilidad. Fue una de las preocupaciones que tuvimos también y hoy estaban trabajando en eso para emitir una aclaratoria o protocolo para aclarar esas dudas. Varios infectólogos dijeron lo mismo, que iba a contribuir a perder la trazabilidad, pero no fue así”.

Acerca de la situación de las fronteras, el ministro apuntó que “los 80 casos positivos que han ingresado son chilenos, porque a los residentes no se les pedía los mismos criterios que para los extranjeros. Entonces vamos a homologar los criterios. No me quiero adelantar, pero vamos a homologar todos los criterios y ser más estrictos“.

