Juzgado civil acogió demanda contra carabinero en retiro condenado por fraude al Fisco

El Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda presentada por el Fisco en contra de un oficial de carabineros en retiro que fue condenado por malversación de caudales públicos y lavado de activos en la institución policial.

La jueza Patricia Ortiz von Nordenflycht estableció que el oficial condenado es responsable de los delitos y debe reparar el daño causado al patrimonio fiscal.

En su fallo, estableció que “en cuanto al requisito legal de la existencia de dolo o culpa, el cual está estrechamente ligado con legitimación pasiva para ser demandado, el hecho que provocó daños, debe provenir de la persona a quien se reclaman los perjuicios o de uno de sus dependientes”.

“El demandado es responsable, atendida su calidad de autor de los delitos cometidos y, por tanto, participante directo en la malversación de fondos fiscales, en lo que le compete, por la suma de $667.405.024, conforme lo asentado precedentemente, puesto que ha reconocido haber efectuado los ilícitos penales, en forma voluntaria, debiendo presumirse dolosa dicha actuación, ya que no puede dársele credibilidad a su razonamiento, de no conocer que su participación era respecto de un hecho ilícito, menos aún, considerando su calidad de ex funcionario de Carabineros, de todo lo cual fluye el elemento subjetivo, en la especie, el doloso”, agrega el dictamen.

“De acuerdo a lo asentado precedentemente y lo previsto en los artículos 2314 y 2317 del Código Civil, el demandado es responsable de los daños que se hayan provocado, con la comisión de los delitos por él cometidos, cuya responsabilidad es solidaria respecto de las demás personas que hayan participado en dicho delito, de lo cual, emana su obligación de cubrir el total de los perjuicios que se hayan provocado con su participación en el delito”.

La justicia afirmó que “como ya ha quedado asentado en sede penal, la participación delictual del demandado, permitió la malversación de fondos del Estado, por un total acreditado, de a lo menos, $667.405.024”.