Ministro Paris y vacuna contra el Covid-19: “Antes del 30 de junio no vamos a tener vacunada al 80% de la población”

“Antes del 30 de junio no vamos a tener vacunada al 80% de la población con una vacuna efectiva“, aseguró durante la entrega del balance de la pandemia del coronavirus Covid-19 en el país, el ministro de Salud, Enrique Paris, al ser consultado sobre la llegada de la vacuna contra la enfermedad a Chile, y la forma en la que se inoculará a la población.

La autoridad sanitaria explicó además que “vamos a comenzar a vacunar en el primer trimestre de 2021, se requiere para cubrir a la población total de Chile, vacunar al 80% de la población con una vacuna que tenga una efectividad superior al 90% (…) Vamos a comenzar a vacunar en el primer trimestre de 2021 considerando a los grupos prioritarios, de riesgo y luego los grupos de menos riesgo”.

En tanto, al ser consultado sobre si se contactará a personalidades que tienen llegada con la población, como el caso de Mario Kreutzberger -“Don Francisco”-, para fomentar la seguridad de la vacuna que finalmente llegue al país, el ministro confirmó que efectivamente hay conversaciones en esa línea, pero no entregó nombres.

“Como en otros países, vamos a tratar de que algunas personas que son reconocidas a nivel nacional den esta señal para transmitir esa sensación de seguridad, pero no puedo adelantar el nombre de ninguna persona, me encantaría que Don Mario (Kreutzberger) pudiera contribuir con esa campaña como se ha hecho en otros países, pero está en su margen de libertad, no vamos a colocar ninguna vacuna que no este certificada”, puntualizó Enrique Paris.