Eclipse total en ADN: La cosmovisión mapuche frente al fenómeno astronómico

Por: Camila Jara / Postproducción: Carlos “Pol” González

Las personas que estén en Puerto Saavedra, Carahue, Imperial, Teodoro Schmidt, Toltén, Freire, Pitrufquén, Gorbea, Loncoche, Cunco, Villarrica, Pucón, Curarrehue y una parte de Cholchol, Temuco y Padre Las Casas, serán hoy testigos de un nuevo eclipse en Chile.

Existen tres tipos de eclipses, el parcial que cubre solo la mitad o una parte del sol, anular que es cuando la luna cubre el centro del sol, pero deja visible un anillo, y el total, cuando la Luna cubre totalmente al Sol, oscureciendo el día y permitiendo ver la corona solar, justo lo que ocurrirá durante esta jornada.

En mapudungún, el eclipse se denomina, Lan Antü, lo que se traduce en “la muerte temporal del Sol”…, este representa para la cultura mapuche, el principal elemento que determina la manera de comprender el tiempo.

Desde esta concepción, durante el eclipse el Sol es atacado y se cree que si es cubierto completamente, pasarán cosas negativas. Esto es porque hay un momento en que la tierra no recibe luz.

Cuando se trata de un eclipse parcial, es considerado un buen año para la comunidad, sin embargo, cuando el Sol es cubierto en su totalidad por la Luna, entonces es considerado un mal presagio.

No hay nada que celebrar dijo a ADN Rosita Quiñinao, lonco Urbano de Pucón.

“Esta fecha es una fecha muy difícil, tenemos que entender que somos energía divina del universo. Cuando ocurren estos sucesos para el pueblo mapuche es una seña muy mala, de mucha catástrofe para el ser humano, también se presenta esto en la naturaleza”, indicó.

Pucón es una de las localidades que será testigo del eclipse, en este lugar la duración de la umbra total será de dos minutos 7 segundos.

Leer también Nacional ¿A qué hora es el eclipse? El fenómeno astronómico podrá verse con distinta intensidad en todo el país Nacional Nublado: mira el pronóstico del tiempo en las zonas donde ocurrirá el eclipse de sol al 100% Regional Isla Mocha: La campaña de los habitantes para impedir el ingreso de turistas a ver el eclipse total de Sol

El llamado del alcalde de esta zona, Carlos Barra, es a ver el fenómeno natural seguros en casa para para prevenir contagios de Covid-19, y cuidar así el rubro del turismo y gastronomía para este verano 2021.

“Estamos recomendando a través de los medios, que todas las personas puedan ver el eclipse desde su domicilio, desde la casa, que no salgan a las playas ni a los espacios públicos. Si eso lo cumplimos evitamos poner en riesgo el verano porque no queremos que haya aglomeraciones”, señaló.

Dueños de restaurantes, artesanos, vendedores ambulantes y agencias de turismo sacan cuentas alegres durante los últimos días, el eclipse es una oportunidad para retomar aquellos ingresos que quedaron paralizados por culpa de la pandemia.

Así lo contó a ADN, Andrea, artista callejera que asegura que hace malabares para llegar a fin de mes, porque el dinero del Ingreso Familiar de emergencia, no fue suficiente.

“Hay una llegada de gente importante y para nosotros como vivimos del turismo ha significado un poco más de ingresos, dado que el IFE no alcanza. Si tú no estás en cuarentena y tu situación es igual es difícil, porque la pandemia no se ha acabado”, explicó.

El cazador de eclipses, Alejandro Arroyo, chileno de 58 años está en la zona, específicamente en Villarrica para ver en su máximo esplendor lo que ocurrirá en lo alto del cielo.

Es el único latinoamericano que lleva 15 eclipses totales de Sol y ha recorrido más de 300 mil kilómetros en el mundo tras estos fenómenos naturales. Arroyo conversó con ADN y entregó detalles de lo que se vivirá a partir de las 11 de la mañana con 41 minutos.

“Recomiendo que las personas que están en la zona puedan observar el eclipse ojalá acostados en el suelo para verlo de la mejor manera con lentes certificados”.

Lentes certificados bajo la norma ISO, 12312-2 son los que hay que utilizar para ver el eclipse, por supuesto, tomando todas medidas de seguridad e higiene para prevenir contagios de Covid-19.

El llamado es a mantener la distancia social con otras personas de mínimo un metro, no compartir objetos de cocina, evitar tocarse la nariz, ojos y la boca, estornudar con un pañuelo desechables y realizar un lavado frecuente de manos son parte de las medidas que hay que tomar para no tener consecuencias negativas post eclipse total 2020.

En tanto el próximo eclipse total de sol será el 4 de diciembre del año 2021 visible solo en la Antártica, luego el 2024 al norte de México. El 2026 y 2027 habrá otro fenómeno astronómico en España entre otros países y el próximo en Chile el año 2048 en la Patagonia.