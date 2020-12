Necesitaba el remedio más caro del mundo: Borjita recibió el costoso medicamento que salvó su vida

Hace sólo algunas horas Borja, el niño que necesitaba el remedio más caro del mundo, recibió esta medicina. Así lo comunicaron con emoción sus padres en Instagram, en donde agradecieron el apoyo que recibieron durante estas semanas.

“¡Con emoción hasta las lágrimas escribimos esta publicación, como un sueño, una película, un milagro, lo logramos!”, expresaron. “Es algo indescriptible, nuestros corazones están increíblemente felices”, añadieron en la publicación de su cuenta dedicada al menor.

En efecto, Borja necesitaba Zolgensma, un medicamento indicado para la enfermedad genética Atrofia Muscular Espinal (AME), la que es degenerativa y llega a causar la muerte en sus pacientes.

Dicha solución intravenosa alcanza el valor de 2,1 millones de dólares, o sea, más de 1.500 millones de pesos chilenos, monto que era imposible para sus padres adquirir.

“Pasan muchas cosas por nuestras cabecitas, costó mucho mucho lograrlo, muchos obstáculos hasta últimos minuto, pero nunca bajamos los brazos. El amor oración, buenos deseos y fe de todos ustedes hicieron que este sueño que era imposible se hiciera realidad“, agradecieron los papás del menor que está internado en la Clínica Las Condes.

En tanto, el medicamento que fue aplicado al menor estaba apunto de vencer (expiraba el 11 de diciembre), lo que se sumó a una fiebre que afectó al bebé a inicios de esta semana que, de no recuperarse, no podría haber recibido la inyección. No obstante, todo salió en beneficio del niño y su familia.

Respecto a lo que acontece a Borjita desde ahora, sus papás comentaron que el bebé quedará en observación hasta que su cuerpo se regularice totalmente. “Así que nos quedamos un tiempo acá hasta que Borja este al 100%, retomaremos de a poco sus terapias”, explicaron.