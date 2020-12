Autoridades llamaron a las mujeres a denunciar hechos de violencia pese a cuarentena y toque de queda: “No están solas”

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, reiteró el llamado durante la mañana de este sábado a las mujeres a denunciar si son víctimas de violencia intrafamiliar, y no dudar en pedir ayuda y salir de sus casas aunque estén en cuarentena o en horario de toque de queda, asegurando que no serán detenidas.

Al respecto, la ministra agregó que “el instructivo de Carabineros está vigente, el día de ayer se bajó a todos los retenes, todos los carabineros saben que las mujeres podemos salir a pesar de la cuarentena, los 24 horas del día. Incluso en horario de toque de queda, si alguna mujer tiene algún problema, que nos contacte, Carabineros tiene este instructivo vigente”.

La autoridad reiteró también que los teléfonos gratuitos 149, y 1455, siguen activos para recibir las consultas y denuncias anónimas de las víctimas o sus cercanos, recordando además que durante la pandemia del coronavirus las consultas a dichos números han aumentado en un 200%.

En tanto, la general Karina Soza, directora del departamento de Derechos Humanos y Protección a la Familia de la policía uniformada puntualizó que “no se queden solas, no se queden calladas con lo que están sufriendo, por favor confíen en que van a recibir una respuesta de la institución, y se van a activar los canales que están en condiciones para darles una ayuda integral, no están solas (…) No queremos que las cifras sigan aumentando respecto de la violencia intrafamiliar y femicidios”.