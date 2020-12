Mujer recibió un depósito de $6 billones en su Cuenta RUT: aseguró que desconoce el origen del dinero

Lo que para algunos sería un sueño, para Tabita Rain ha sido una verdadera pesadilla. A fines de octubre recibió un depósito de más de $6 billones en su Cuenta RUT, producto perteneciente a BancoEstado, excediendo incluso las propias normas de dicha tarjeta.

“Yo trabajo en ventas de maquillaje y perfume. Las chiquillas me empezaron a depositar y me empezaron a llamar de que no podían depositar porque excedía el monto. Consulté en línea y ahí aparecía la suma de 6 billones y tanto”, contó Rain sobre su experiencia.

Es así cómo se contactó con el banco y le aseguraron que no había nada extraño en su tarjeta. Sin embargo, sus movimientos bancarios quedaron bloqueados por el exorbitante monto recibido.

“Fui al banco la primera semana y me dijeron que era imposible que tuviera esa cantidad de dinero, donde era una Cuenta Rut. Que era un error… pero el dinero estaba disponible”, dijo la mujer que aseguró que el depósito no tenía remitente.

Esta situación generó una gran angustia en Tabita, oriunda de Curanilahue, quien expresó que teme por el origen de tamaña suma. “Las primeras semanas era puro llorar. No se trataba de tener harta plata, sino que de dónde salió esa tremenda cantidad de dinero“, dijo Rain, quien explicó que nunca ha perdido su tarjeta.

Ante esto, contó que está en busca de un abogado, puesto que el dinero sigue en movimiento en su cuenta y ha descendido a dos billones de pesos. “Si fuese error del banco a primera hora me llaman. Ellos están super atentos”, señaló y agregó “pero todavía estoy esperando que arreglen el tema. Todavía no pasa nada”.

Finalmente, Rain dijo que espera que la situación se solucione prontamente y que no tiene interés en girar el dinero.