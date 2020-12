No comprar, no usar y no vender: lanzan campaña contra los fuegos artificiales

“Alto al fuego” es el nombre de la campaña, impulsada por Coaniquem, Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), Carabineros de Chile, Cruz Roja y Rotary Club Santiago, que año a año busca prevenir quemaduras e incendios por culpa de los fuegos artificiales.

Dentro de las medidas para monitorear su uso, que se incrementa en cada fin de año, se realiza una vigilancia epidemiológica de los casos de quemaduras por esta causa en menores de 15 años, ocurridos entre el 6 de diciembre y el 6 de enero, los que se notifican a Coaniquem por 477 centros de salud públicos y privados a lo largo del país, que aumentarán a 1.200, incorporando a los centros de atención primaria, para levantar alertas si hay aumentos y medir su evolución.

Al mismo tiempo, se incorporará una vigilancia específica de incendios que puedan producirse por fuegos artificiales, que suma a Carabineros para la fiscalización y evitar la venta de estos dispositivos, que son altamente peligrosos y, una vez encendidos, no es posible controlarlos, afectando con mayor frecuencia a quienes observan y no a quienes los manipulan.

El Superintendente de CBS, Marco Antonio Cumsille, declaró que “si bien Bomberos actúa en forma más bien reactiva ante las emergencias, no es menos cierto que es muy bueno educar a la población, que es lo que hacemos a través de las herramientas que hemos desarrollado en nuestra institución, como el rinoceronte “Claxon, El Bombero”, figura creada para educar a los niños y que entiendan la importancia de no jugar con fuegos artificiales y no tenerlos como un instrumento de entretención”.

El inspector de Educación del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Luis Insunza, por su parte, la responsabilidad de los adultos, quienes tienen acceso a compra. “Siempre está el tema de la supervisión del adulto o lo permisivos que sean con sus hijos”, apuntó.