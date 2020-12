Dra. Helia Molina y paso a Transición en la RM: “Es una medida acertada, porque de alguna manera empieza a mostrarse que hay riesgo”

La exministra de Salud, Dra. Helia Molina, se refirió al retroceso a la fase de Transición del Plan Paso a Paso de toda la región Metropolitana.

“No es una buena noticia general estar en fase 2 en periodo de Navidad y Año Nuevo, pero me parece una medida acertada en un momento en que estamos viviendo un aumento de casos en toda la RM”, comenzó diciendo la especialista en ADN Hoy.

“No basta la cuarentena para poder parar esta epidemia, lo que tenemos que hacer es forzar fuertemente la posibilidad de detectar el máximo de contactos posibles de cada uno de los PCR positivo, de manera de poder aislar los contactos y parar la transmisión del virus”, destacó.

“La fase 2 no es suficiente para la situación en que está el país. Nosotros nunca hemos podido bajar el número de casos para poder decir que hemos controlado la pandemia”, afirmó.

“En Italia a las seis semanas que habían tenido el peak, tenían menos de 500 casos. Nosotros estamos en una estabilidad de 1500-1600 casos, y ahora estamos subiendo. La verdad es que nunca logramos controlar esta pandemia, la hemos tenido siempre estabilizada en números muy altos de casos”, señaló.

“Las cuarentenas no han funcionado de manera real, porque la gente, primero, no ha tenido una percepción del riesgo suficientemente importante como para poder obedecer, por decirlo de alguna manera, o considerar las instrucciones del gobierno en forma muy seria, y eso tiene que ver con varios factores, con que la transmisión del riesgo no ha sido muy buena, han habido mensajes muy ambiguos…”, expresó.

Asimismo, la docente expuso: “La gente cree que la pandemia ya no es una amenaza y que viene la vacuna, ese es otro mensaje ambiguo”.

De igual forma, sostuvo: “La conducta de las personas tiene que ver también con la situación y el contexto en Chile, tuvimos la pandemia en un continuo del tiempo con el estallido social, justamente en un momento donde los chilenos están en una situación de descrédito absoluto de las autoridades, donde la confiabilidad sobre las instituciones es bajísima, entonces esto también tiene que ver con en qué medida la voz del Estado, del sistema de salud, de los distintos ministerios, tiene repercusión real en las personas”.

“El mensaje de la transmisión del riesgo ha sido muy mala en general, y las personas tienen además tienen instalado culturalmente que no hay que creerle a esta gente”, indicó.

“Cuando digo que es una medida acertada, es porque de alguna manera empieza a mostrarse que hay riesgo, porque hasta dos semanas atrás parecía que estábamos en etapa normal, que ya no había pandemia, entonces creo que esta medida por lo menos hace llamar la atención de las personas de que estamos con problemas, y que pueden aumentar y tener un alza de casos”, expresó.

“Si no se transmite bien el riesgo, que la gente trabaje desde la casa, testear, trazar y aislar casos… si no se hacen todas estas cosas juntas, lo más probable es que la cuarentena sola no tenga ningún efecto“, concluyó.