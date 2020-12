Ministro del Interior y fiestas clandestinas: “No hace más que ratificar que la decisión de que la RM esté en fase 2 es correcta”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, subrayó que el retroceso de la Región Metropolitana a la fase de Transición del plan Paso a Paso es una medida “transitoria” y, al igual que el Presidente Sebastián Piñera, espera que esta nueva etapa dure hasta la Navidad.

“Yo pido comprensión, el gobierno comprende la situación de mucha gente que a lo mejor está saturada de restricciones“, señaló el secretario de Estado. “Uno mismo quisiera hacer muchas más cosas como persona. Pero hay que entender también que el Minsal hizo una proyección que habla de que a mediados de enero, si no tomábamos ninguna medida, pudiésemos tener varios miles de contagios por día”.

También afirmó que “ojalá que en esos diez días podamos estar evaluando positivamente esta medida y ya enfrentar la última semana del año, con las fiestas correspondientes, con otro tipo de etapa”.

Delgado se refirió además a las fiestas clandestinas que se han detectado en las últimas horas. “No hace más que ratificar que la decisión de que la RM esté en fase dos es correcta desde el punto de vista sanitario. Podrán haber varias interpretaciones, con respecto de lo que pueda ocurrir con el comercio, enfrentar las fiestas navideñas. Espero que para Navidad podamos tener a lo mejor otra fase, eso es a lo que estamos apostando“, sostuvo.

En esa línea, advirtió que “claramente el hecho de que aparezcan estas fiestas clandestinas, que me consta como alcalde me tocó vivirlo muchas veces, no todas son públicas, no todas aparecen en la prensa, hace pensar que los fines de semana había que tener un resguardo extra“.