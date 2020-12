Dr. Juan Carlos Said: “Ya ha habido y hay segundas olas severas en Magallanes, La Araucanía, Los Ríos, y esto lo estamos viviendo hace meses”

El médico internista, máster en salud pública, Dr. Juan Carlos Said, afirmó que la segunda ola de coronavirus Covid-19 ya llegó hace tiempo en algunos lugares de Santiago.

“Creo que la situación nunca fue del todo buena, lo que pasa es que nuestro excesivo centralismo nos hizo pensar que porque esto no estaba pasando en Santiago, no estaba pasando en Chile“, comenzó diciendo en ADN Hoy.

“Ya ha habido y hay actualmente segundas olas severas en Magallanes, La Araucanía, Los Ríos, y esto lo estamos viviendo hace meses“, afirmó.

“En muchas regiones ya llegó una segunda ola, es cosa de ver los gráficos de casos, que también se publican en el informe de epidemiología, especialmente en el sur, lo que ha sido Magallanes, Los Ríos, ya están viviendo hace rato segundas olas. De hecho, las positividades de los exámenes están más allá del 10% en esas comunas, y en Magallanes han estado sobre el 10% hace meses, y en Santiago efectivamente ha habido un aumento de casos”, expuso.

“De hecho, el país nunca ha logrado una situación de control de la pandemia al nivel que se vio en Europa, cuando hubo casi una desaparición de la circulación del virus”, destacó.

“Acá nos quedamos en una endemia alta, es decir, un número de casos bastante elevado que nunca ha descendido significativamente, especialmente en el sur. Y ahora lo que nos hemos dado cuenta, es que esto está empezando a pasar en ciertas comunas de Santiago, lo cual era del todo esperable si es que no había un cambio dramático, por ejemplo, en lo que se está haciendo en trazabilidad“, indicó.

El Dr. Said señaló que si no se hace un “mejor trabajo en diagnosticar, trazar y aislar, lo esperable es que nos suceda lo mismo que pasó en Magallanes, La Araucanía, que está pasando en Los Ríos. No debería por qué no pasar eso en Santiago”.

Por otra parte, el especialista sostuvo que “el ministro solo ejerce una prudencia razonable como ministro de Salud, y en eso lo he visto un poco solo. Es necesario que las políticas de salud se reflejen en toda la administración pública, acá no puede estar por un lado Sernatur, promoviendo viajes para adultos mayores en buses, donde hay un riesgo evidente de mayor contagio, y por otro lado el ministro de Salud recomendando no viajar a zonas de riesgo”.

Sobre la polémica del Presidente Sebastián Piñera sacándose una foto sin mascarilla, opinó: “Es evidente que esas cosas no ayudan. El Presidente tiene un rol particular en su ejemplo. Si estaba caminando solo sin nadie a dos metros de distancia, puede hacerlo, el problema es que sacarse una foto con alguien ya claramente estamos hablando de un riesgo mayor, un riesgo, no solo para la persona que se sacó la foto con él, sino para el Presidente que se podría haber contagiado”.

Eclipse, Navidad y Año Nuevo

Asimismo, el Dr. Said expuso que el eclipse “podría implicar un punto de inflexión en lo que estamos viviendo en la pandemia, sumado a lo que pueda pasar en Navidad y Año Nuevo, donde yo veo algo muy preocupante: la fatiga de la pandemia. Yo estoy cansando, la ciudadanía está cansada, todos estamos cansados, pero estamos cerca de la salida de este conflicto, pero no tan cerca de como pensamos”.

Proceso de vacunación

Esto, debido a que se espera la vacuna para el primer trimestre de este otro año, donde en el mejor escenario podrían vacunas a 900 mil personas. “Ahí van a empezar a llegar vacunas en forma mensual, probablemente en números no mayores a 500 mil mensual“, manifestó.

“Entonces, para que podamos hablar que un número significativo de personas esté vacunada y podamos cortar la circulación del virus, recién podríamos estar pensando en el segundo semestre de 2021“, destacó.

“Hay que tener paciencia, no hay que perder la calma, y quizás pensar guardarse un poco para estas fiestas, no ver a todas las personas con las que nos guastaría estar, pero para que en el futuro esas personas sigan estando”, finalizó.