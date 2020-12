Vertedero Santa Marta: Juzgado Civil confirmó multa de 300 UTM por infracciones sanitarias

El Sexto Juzgado Civil de Santiago confirmó la multa de 300 UTM aplicada por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud a la empresa Consorcio Santa Marta por serie de infracciones sanitarias detectadas en el relleno ubicado en la comuna de Talagante.

En la sentencia, la magistrada Mindy Villar rechazó en todas sus partes la reclamación de multa sanitaria deducida por la empresa, al compartir que no ha dado cumplimiento a la cobertura de los residuos, generando foco de insalubridad.

“Se advierte que no han sido controvertidos los fundamentos fácticos de infracción atribuidos a la actora ya transcritos“, sostiene el fallo, “sino por el contrario, la actora sólo se ha limitado a exculpar su responsabilidad basándose en que la sanción carece de motivación, toda vez que no se explicita cuáles fueron los elementos de hecho cuya ponderación permitirían aplicar la sanción de 300 U.T.M. y no una inferior, atendido lo dispuesto en el artículo 171 del Código Sanitario, y que carece de relación de causalidad entre el reproche y el daño causado”, agregó.

La resolución agrega “que atendido a lo contenido en el acta de fiscalización dentro del referido sumario, se dará por comprobado la existencia de la infracción conforme a lo dispuesto en el artículo 166 del Código Sanitario“.

Además, el tribual sostuvo que “del análisis de las normas citadas, emana que la sanción ha sido impuesta porque los descargos formulados no eximen al sumariado, toda vez que, a juicio de esta sentenciadora, no acreditó que los residuos se encontraren cubiertos en la medida que éstos van siendo dispuestos en el relleno sanitario reclamante, cuyas celdas debían estar cerradas, generando un foco de insalubridad. Asimismo, la circunstancia del por qué al momento de la fiscalización se hallaron residuos sobre suelo natural y sin impermeabilización”.

“De esta forma, tales hechos efectivamente constituyen una infracción a la normativa expuesta en los considerando precedentes, principalmente en lo que refiere a que las faenas de tratamiento de residuos especiales proveniente de establecimiento de salud“, concluye el escrito.

Puedes revisar el fallo completo haciendo click aquí.