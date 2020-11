La Granja inauguró “banco popular” con préstamos sin interés en ayuda de emprendedoras

La mañana de este lunes, el Municipio de La Granja inauguró el Fondo Solidario Vida Buena o “banco popular” que va en ayuda de emprendedoras de la comuna.

Según explicó el alcalde, Felipe Delpin, esta iniciativa otorgará créditos de hasta $300 mil sin intereses y el plazo de pago será de 12 meses. Además, quienes cumplan con la devolución podrán acceder a montos mayores.

“Entregamos este microcrédito desde la Municipalidad puesto que los bancos no confían en ellas, los bancos no le entregan créditos, no son de confianza para los bancos, porque muchas de ellas no tienen ingreso, no tienen bienes, no tienen patrimonio para dejar como aval como fianza y banco eso no le interesa. El banco es muy frío, pero nosotros no somos fríos, porque miramos los rostros, conocemos los nombres y sabemos y conocemos las necesidades de las personas“, sostuvo el edil.

“Son 500 millones pesos que hemos puesto a disposición de nuestra comunidad para que muchos puedan recomenzar con sus negocios o iniciar un negocio igual”, agregó.