Ministro Delgado: “Nos preocupa que entremos en una cultura en la que la amenaza sea una vía válida para algunos sectores”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, encabezó este domingo un sobrevuelo por la Región Metropolitana para monitorear el flujo de personas que han concurrido a votar en las Primarias 2020. En ese contexto, el secretario de Estado fue consultado sobre las declaraciones que realizó el día anterior, en el que se refirió a las amenazas que han recibido diversas autoridades.

Lo anterior, en el marco de la investigación contra ocho personas por su presunta responsabilidad en el amedrentamiento contra la fiscal Ximena Chong. Sólo uno de los imputados se encuentra en prisión preventiva.

Respecto de sus palabras, y nuevamente sin otorgar identidades, Delgado afirmó que “más allá de los nombres de las personas que han sufrido amenazas, a mí y al gobierno nos preocupa que entremos en una cultura en la cual la amenaza sea una vía válida para algunos sectores. Minoritarios, pero para algunas personas o sectores. Eso no se puede permitir”.

Añadió que “además de amenazar a la persona, es una amenaza a la institucioalidad, la democracia, al funcionamiento de las instituciones y eso es lo que tenemos que combatir y poner el foco”.

También señaló que “espero que no siga habiendo muchas más. Poner en debate esto depende de que todos repudiemos transversalmente esta metodología que algunos intentan utilizar, probar como una medida coercitiva en la que quiero que el otro diga lo que yo pienso y no tengo la tolerancia suficiente para aceptar una política pública distinta o una investigación que no me gusta”.

“Elecciones distintas”

El ministro del Interior también entregó sus impresiones en torno a las Primarias y subrayó que este proceso “siempre va a tener alguna diferencia con las elecciones generales”.

“Venimos saliendo de un plebiscito que fue muy masivo, que tenía otra connotación, también otras motivaciones, para también los siete millones y medio de personas que concurrieron, pero una primaria tiene que ver con algo distinto, tiene un rol el Servel en hacer la difusión, hizo su difusión”, comentó.

Además, resaltó que “el gobierno tiene que asegurar el orden público, la seguridad en los perímetros y eso es lo que estamos viendo hoy, y los partidos políticos también tienen un rol, porque son finalmente elecciones que van a elegir dentro de sus filas a quienes son los alcaldes o gobernadores regionales”.

Respecto de la baja concurrencia, Delgado apuntó que “lo importante siempre va a ser que mientras exista la instancia de participación, el gobierno va a avalar y apoyar esa instancia. Tenemos que fortalecer el llamado a la gente a que participe, pero también la gente se tiene que sentir representada con lo que está ocurriendo, en el caso de las urnas o la elección en sí misma”.