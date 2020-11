Ministro del Interior valoró detención de sujetos por amenazas a fiscal Chong: “No puede ocurrir que personas no tengan la libertad de emitir opiniones”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, valoró este jueves a la detención de ocho sujetos -que serían parte de un grupo de ultra derecha– por las amenazas que recibió la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, asegurando que “no puede ocurrir que personas no tengan la libertad de emitir opiniones”.

La persecutora, fue amenazada después de formalizar al exfuncionario de Carabineros, Sebastián Zamora, implicado en la caída de un adolescente al lecho del río Mapocho, en el marco de las manifestaciones del 2 de octubre pasado.

Al respecto, Delgado indicó que “si no somos capaces de repudiar esto ahora, lo que puede ocurrir el día de mañana es que esas las personas no tengan la libertad de emitir opiniones, no tengan la libertad de hacer su trabajo, no tengan la libertad de seguir conduciendo los destinos de Chile“.

Leer también Policial PDI: Detenidos por amenazas a fiscal Chong pertenecen a grupo de extrema derecha Nacional Detuvieron a ocho sujetos por amenazas a fiscal Ximena Chong: Este jueves serán formalizados

Además agregó que “esto atenta contra la demo contra del estado de Derecho y también atenta en lo más íntimo de una persona y su familia, eso no es aceptable. Por lo tanto valoramos el trabajo de la PDI y esta es la acción que hay que seguir para evitar que personajes públicos, que personas, puedan emitir su opinión libremente y no tengan el temor de hacerlo y seguir con su trabajo libremente”.

El ministro del Interior puntualizó que “valoramos esta investigación y cualquier otra que condene la violencia y las amenazas vengan de donde vengan“.

Los sujetos detenidos, seis hombres y dos mujeres, serán formalizados durante la tarde de este jueves.