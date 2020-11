Derrumbe en edificio residencial de Macul dejó dos vehículos dañados: Vecinos habían denunciado hechos similares

La mañana de este miércoles se derrumbó un muro de un edificio residencial en la comuna de Macul, y dejó a dos vehículos dañados.

El hecho se produjo cuando la estructura de contención de un estacionamiento cedió y cayó sobre los automóviles que se encontraban cercano a este.

Según vecinos, la responsable del hecho es la constructora que trabaja en el levantamiento del inmueble aledaño, luego que, presuntamente, una máquina había estado removiendo escombros en el sector donde se encuentra el muro.

“Tipo 9:00 de la mañana los vecinos del lado sur sintieron un ruido fuerte y claro, miraron y se dieron cuenta que se había caído el muro afectando a dos autos de los vecinos, y el tema es que esto no es primera vez que pasa, no con esta magnitud, pero sí ya había pasado antes“, comentó María Luisa Galán, residenta del edificio.

“Había muchos reclamos de pequeños escombros o piedrecillas que iban cayendo, pero no nos hicieron caso. Habíamos reclamado por el ruido y otros problemas que habíamos tenido con la constructora, pero no habían hecho caso y esta vez fue muy muy grave. Afortunadamente no había niños, no había personas”, agregó.

Los afectados espera que la constructora pague por los daños ocasionados y que responda esta con mayor seguridad.