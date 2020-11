Ministra Chevesich y retraso en el pago de pensiones de alimentos con fondos previsionales: “Las AFP no pueden escudarse en que no es su negocio”

La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, explicó que las AFP deben pagar las pensiones alimenticias con el dinero retenido del primer retiro de fondos de pensiones al momento de recibir la orden del tribunal.

De acuerdo con el máximo tribunal del país, al 19 de noviembre, las administradoras habían pagado sólo 33 mil de las 105.891 órdenes de pago emitidas por la justicia.

En conversación con ADN Hoy, la magistrado afirmó que conversó con el superintendente de pensiones y que este le traspasó las excusas de las AFP.

“Entienden que no tienen plazo para pagar”, dijo Chevesich y explicó que las administradoras consideran que sólo deben cumplir con el plazo impuesto por ley para la entrega del 10% de los fondos a quien lo solicite.

“Al respecto, yo señalo que si una resolución judicial ordena pagar y no está sometida a ninguna modalidad de pago, las AFP o cualquier personas que se le ordena cumplir una resolución de pena debe hacerlo de inmediato (…) a más tardar al siguiente día hábil de recibida la orden”.

Además, las AFP, contó Chevesich, “manifiestan que el negocio de ellas es pagar pensiones y no pagar pensiones de alimentos” y que “se les impuso está obligación”.

“Tendrán que contratar el personal adecuado para cumplir con aquello, pero no pueden escudarse en que no es su negocio, que no tienen plazo o que no tiene la experiencia para ello.