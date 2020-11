Ministro del Interior visitó a adolescentes del Sename que fueron baleados: “Estos jóvenes no son sólo estadísticas, son personas”

La tarde de este jueves, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, visitó a los dos adolescentes del Sename que fueron baleados en el contexto de un operativo policial en la residencia Carlos Macera en Talcahuano.

El encuentro, que se gestó en el Hospital Las Higueras , se realizó en paralelo a la información emanada desde Fiscalía sobre la formalización del carabinero acusado de disparar a ambos jóvenes.

Tras la cita, Delgado detalló que “fueron conversaciones muy francas, muy sinceras. Me encontré con dos jóvenes de verdad muy valiosos, dos personas que están llenas de sueños, que tienen historias de vida. Me contaron de su afición por el deporte, lo que ha sido su infancia y agradezco de todo corazón que hayan abierto la posibilidad de una conversación. Me reconforta desde el punto de vista humano”

También remarcó que “estos jóvenes no son sólo estadísticas, no son sólo números, son personas. El propósito de mi visita acá a Talcahuano, al Hospital Las Higueras, era conocer a las personas que hay detrás. Pero también poder pedirles a las autoridades locales que podamos tener lo antes posible toda la información para poder ponerla a disposición de quienes están efectuando la investigación”.

Junto con destacar las iniciativas que se llevan adelante para mejorar la gestión del Sename, el ministro Delgado subrayó que “aquí hay cosas que no debiesen ocurrir. El Estado está para cuidar y proteger a estos jóvenes y por supuesto que nos duele como Gobierno que ocurran este tipo de situaciones”.

“Mi compromiso es poder revisar todo lo que podamos hacer en cuanto a protocolo, procedimientos, para que estas cosas no se repitan, porque de verdad impactan y estremecen”, aseveró.

Consultado sobre la detención y formalización del carabinero vinculado a los hechos, el titular de Interior sostuvo que “los antecedentes que aporte él, como otras personas que están en esta investigación van a ser claves para tener toda la información“.