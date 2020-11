TC rechazó solicitud de diputados de derecha para cesar en el cargo a Hugo Gutiérrez

El Tribunal Constitucional rechazó la solicitud de parlamentarios de derecha para cesar en su cargo al diputado comunista Hugo Gutiérrez.

De acuerdo con el requerimiento de los diputados oficialistas, presentado en enero de 2020, Gutiérrez no podía seguir en el Congreso por haber incitado a la alteración del orden público.

El Tribunal “no pudo formarse convicción de que, en concreto, una u otra actuación de las examinadas hayan causado la alteración del orden público a raíz de un acto generado por el parlamentario requerido“.

En texto acusaban al representante del distrito n°2 de la región de Tarapacá de 1) amenazar a un miembro en servicio activo de Carabineros de Chile, en la ciudad de Iquique, en el transcurso del segundo semestre de 2019; 2) participar en una manifestación ante un recinto militar en el mes de octubre de 2019, en la ciudad de Iquique, y circunstancias que rodearon dicho evento; 3) suscribir a una declaración pública emitida por el Partido Comunista de Chile, apoyando la paralización del servicio del Metro de Santiago y 4) emitir opiniones o suscribir a las de terceros, a través de la red social Twitter, faltando el respeto a autoridades del Estado y apoyando la realización de tomas no pacíficas en espacios públicos.

Salió sentencia del TC que desistima requerimiento de la Derecha en mi contra, y lo hace por las mismas razones que me llevaron a no reconocerle competencia: podía afectar los derechos de los que me eligieron y que en cuanto autoridad soy depositario de la soberanía de la Nación

— Hugo Gutiérrez (@Hugo_Gutierrez_) November 18, 2020