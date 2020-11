Comerciantes ambulantes protestan en plena Estación Central generando cortes de tránsito en la Alameda

Un grupo de aproximadamente de 100 comerciantes ambulantes han realizado diversas acciones de protesta en el sector de la Estación Central, en la comuna del mismo nombre.

Abriendo la jornada de este miércoles, procedieron a retirar las vallas papales ubicadas en los exteriores de la estación del Metro ubicada en el sector, lo que motivó la intervención de Carabineros y de personal de Control de Orden Público, terminando con parte del grupo detenido.

Más tarde, los comerciantes ambulantes se desplazaron a la Alameda, generando cortes en el tránsito.

ATENCIÓN (08:18) comerciantes ambulantes interrumpen Alameda al oriente, altura San Francisco de Borja. Hay barricadas y desórdenes en el lugar. Al minuto flujo es desviado por Nicasio Retamales. Opte alternativa #EstaciónCentral pic.twitter.com/L0aUSaWuC0 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) November 18, 2020

Según el grupo, la protesta se vio motivada por las dificultades, prohibiciones y barreras que se les han puesto para vender sus productos ad portas de la temporada navideña, alegando que a otros se les permite trabajar en distintos sectores de la comuna y que a ellos se les han negado permisos para establecerse.

“Queremos pagar el espacio, no trabajar gratis. Soy analfabeto y buscamos esta forma de trabajar porque no somos delincuentes. No vamos a andar robando”, detalló Wilson, líder de cerca de 40 ambulantes extranjeros y chilenos. “Nos encargamos de la limpieza y el orden, igual que el año pasado”, agregó, señalando que la actividad la realizan hace tiempo en el sector.