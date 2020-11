Colegio Médico otorgó 30 días de plazo al Gobierno para avanzar en compromisos incumplidos con el gremio

Este miércoles, la mesa directiva nacional del Colegio Médico realizó una presentación en la que expuso una serie de compromisos firmados con autoridades del Ministerio de Salud que datan del año 2018 y que, a juicio del gremio, el Gobierno no ha cumplido.

Las demandas de la entidad, que ya fueron planteadas al ministro Enrique Paris, son la regularización de las asignaciones de la Ley Médica; cumplir con la carrera médica en sus procesos de calificación; las asignaciones para especialistas de Atención Primaria de Salud que no están contempladas; flexibilidad de vacaciones y descanso compensatorio debido a la pandemia del Covid-19; y mantener asignaciones a medicina familiar a quienes asumen cargos administrativos.

“Hemos mantenido distintas reuniones con los ministros de turno de este gobierno en los que se han establecido acuerdos firmados y que, lamentablemente, se mantienen incumplidos y hemos visto una falta de voluntad política para ir cumpliéndolos”, subrayó la presidenta del Colmed, Izkia Siches.

La dirigenta gremial puso como plazo el 18 de diciembre para dar cumplimiento a estos compromisos. En esa fecha se realizará el Consejo Nacional del Colmed y además podría haber nuevas movilizaciones. “Le damos al gobierno un plazo de 30 días para cumplir sus compromisos y esperamos prontamente tener resultados de los compromisos que ya firmó con Colmed y esperar que vayan en la línea correcta”, señaló Siches.

“Avanzar en movilizaciones no lo descartamos, pero estamos en contexto de pandemia y es de suma relevancia para nuestro colegio no seguir afectado a nuestros pacientes que han visto postergadas muchas de las atenciones, por lo que paralizaciones, ni las aglomeraciones no han estado en ánimo de nuestro colegio en contexto de pandemia”, agregó la presidenta del Colegio Médico.

También se refirió a la polémica entre el gremio y el ministro Enrique Paris por los sueldos y bonos que los médicos habrían recibido en el contexto de la pandemia y las denuncias sobre recortes presupuestarios que afectan a facultativos de regiones. En esa línea, Siches instó una vez más al secretario de Estado a ofrecer disculpas públicas.

“Estamos esperando, no como Colegio Médico, si no que como comunidad médica que el ministro de salud, ofrezca disculpas públicas a toda nuestra comunidad que se ha sentido agredida. Él ha admitido que cometió un error entorno a sus declaraciones desde el pinto de vista técnico, como también desde el punto de visto político en cómo se relaciona con la comunidad médica en este contexto de pandemia”, remarcó la doctora.

“Todos estábamos esperanzados de que el perfil del actual ministro de salud era muy distinto al del ministro (Jaime) Mañalich y lamentablemente vemos algunas señales que degradan las relaciones del Colegio con el Ministerio de Salud y el Gobierno”, sentenció.