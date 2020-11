Director ejecutivo de Chile Transparente sobre la corrupción: “Chile no es un país donde la denuncia sea bien mirada”

El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, se refirió a una encuesta que hizo Contraloría, donde el 70% consideró que Chile es más corrupto que en 2019.

“(Las cifras) son preocupantes cuando ya empiezan a ser constantes en el tiempo“, comenzó señalando en ADN Hoy.

“El fenómeno del despertar de la corrupción de Chile viene de los casos Penta, SQM… desde aquí hay una sensación más grande de corrupción, es decir, 2014 en adelante“, dijo.

“Lamentablemente las tendencias siempre han ido a que las percepciones de corrupción han ido aumentando, y eso se ha ido cristalizando en el tiempo”, señaló.

“Eso es lo que nos preocupa, porque demuestra que la reacción estatal y social no ha sido tan firme como la que debiésemos haber tenido para que esta curva empiece a cambiar y veamos mejoras en el ámbito de la lucha contra la corrupción”, agregó.

Leer también Nacional Candidato a reemplazar a Izkia Siches en el Colegio Médico: “Mi crítica principal es que somos un gremio, no una organización política” Internacional Crisis política: Cinco claves para entender lo que está pasando en Perú Nacional Impactante accidente en Maipú: Micro chocó contra dos casas dejando varios daños

Además, afirmó: “Cuando hay debilidad del Estado, sensación de injusticia, desconfianza, los incentivos para saltarme la fila o pedir el bono que no necesito son mucho mayores”.

“Chile no es un país donde la denuncia sea bien mirada, en ninguna institución, nosotros mismos. Uno lo ve en violencia intrafamiliar, muchas veces después que hay un terrible femicidio vecinos dicen: ‘Esto lo sabíamos todos’. Bueno, ¿por qué no se denunció en su momento?”, destacó Precht.

“Lo mismo pasa con la corrupción, todos lo hacen, pero yo no me atrevo a denunciar, porque no existen los canales o porque simplemente me da lo mismo, no es mi problema”, expuso.

De igual forma, indicó: “Tenemos vacíos importantes que están siendo utilizados“, como en los puertos, la facilidad de lavar activos, no conocer quiénes son los dueños reales de las empresas o comprar bienes,.

“Hay que cambiar nuestra Ley de Compras Públicas, la Ley de Transparencia, que se ha ido quedando obsoleta con el tiempo. Tenemos que generar muchos más mecanismos que no tienen que ir a un cambio legal, sino que se pueden hacer por vía administrativa, pero requieren ese traspaso de atribuciones legales, por ejemplo, Contraloría, Chile Transparente, Dirección de Compras Públicas, los mismos ciudadanos ocupando la información, libertad de expresión, podamos efectivamente hacer que estos ‘chanchullos’, en buen chileno, sean más difíciles de realizar“, concluyó.