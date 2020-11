Contralor general de la República: “Hemos tenido un aumento exponencial de denuncias sobre corrupción”

Una considerable cifra fue la que reveló el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, al revelar el aumento de denuncias de las personas en materias de irregularidades administrativas.

Según contó en conversación con el diario La Tercera, en 2015 el organismo recibía dos mil denuncias anuales por este tema, mientras que actualmente ya hay más de 35 mil. “Hemos tenido aumento exponencial de los requerimientos de las personas respecto de hechos que ellos consideran irregulares”, dijo.

En este contexto, la Contraloría realizó una consulta ciudadana para saber cuál es la percepción sobre la corrupción en el Estado. Al respecto, Bermúdez subrayó: “hoy día la legislación se ha quedado corta respecto de estas situaciones de corrupción”.

En esta línea, el contralor aseguró que al organismo le faltan herramientas para investigar estas situaciones. “No tenemos acceso a las cuentas bancarias de los servicios públicos. No estoy hablando de la cuenta del funcionario, estoy hablando de la cuenta del servicio público. Por lo tanto, no podemos ir y pedir un estado de cuenta sobre la cuenta de remuneraciones de Carabineros de Chile o de un ministerio”, detalló.

“No se puede hacer, a pesar de que es solo plata pública. Ahí tenemos un déficit tremendo para realizar nuestra labor. Hay que perfilar bien las facultades de la Contraloría, de cara a la discusión constitucional que viene. Hay que perfilar bien cómo quieres diseñar este órgano de control interno”, añadió.

En tanto, explicó que este estudio fue realizado por Contraloría para trabajar en un nuevo plan estratégico. “Saber si la gente espera que la Contraloría sea el organismo que tenga que también participar de la lucha contra la corrupción”, comentó.

“El tema de la corrupción, y la lucha contra la corrupción, es un tema que le importa a la ciudadanía. Es un tema muy importante para la gente, que subyace en muchos de los reclamos que se han hecho a propósito del último año en nuestro país”, dijo Bermúdez y destacó que este tema “debería estar presente en la discusión constitucional”.

En este contexto, el abogado y ex presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, dijo a ADN: “Aumentaron exponencialmente el número de amparos presentados ante el consejo y de solicitudes de acceso a la información en todo el país y eso ad portas del estallido social. Era un mecanismo que usaba la ciudadanía cuando creía que una institución no funcionaba para hacer valer sus derechos y exigir cuenta de las autoridades”.

Por su parte, Carlos Gajardo, ex Fiscal Nacional, subrayó que “no es posible que actos descuidados con manejos de dinero tengan tanto secretismo hasta para la Contraloría”.

“Hay que pensar que, por ejemplo, hoy el controlador reclama que para ellos no es posible acceder a las cuentas corrientes del servicio público y eso no tiene ninguna lógica. No se está pidiendo cuentas particulares de los funcionarios públicos”, dijo y señaló que “trabas como esa generan dificultades para avanzar en temas de corrupción”.