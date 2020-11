Subsecretario Dougnac y acusaciones sobre dichos misóginos: “Las frases que se me atribuyen no son ciertas”

El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, se refirió a las acusaciones en su contra por acoso laboral y dichos misóginos por parte de enfermeras mientras se desempeñó como decano de la facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae.

Este sábado la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, estuvo presente en el balance por el coronavirus Covid-19 en Chile, donde destacaron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el próximo 25 de noviembre.

Debido a esto, una periodista consultó si no era contraproducente la presencia del subsecretario en este mensaje. Al respecto, Dougnac respondió: “A pesar de que nos hemos referido en otras ocasiones a este tema, quiero insistir una vez más en todas las acusaciones que se han hecho en mi contra no tienen ningún fundamento“.

“Lo digo con toda claridad, yo soy una persona extraordinariamente respetuosa, no hago ningún tipo de discriminación y no lo he hecho, y las frases que se me atribuyen no son ciertas“, afirmó el subsecretario.

“Por tanto, doy por concluido este tema. Esto surge de un problema laboral que busca otro tipo de compensaciones, pero que no se ajusta a la verdad”, concluyó.

Por su parte, Zalaquett se limitó a señalar: “Nosotros hoy día estamos aquí para dar una excelente noticia que es este trabajo colaborativo que estamos realizando con el Ministerio de Salud, a través de la unidad de Género, y liderado por el ministro Paris”.