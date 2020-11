Mujer denunció al Estado chileno por haberla esterilizado en contra de su voluntad: “Pensé que a todas las personas con VIH se lo hacían”

Por haberla esterilizado sin su consentimiento, una mujer denunció al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asegurando que “pensé que a todas las personas con VIH se lo hacían”.

Según el testimonio de la mujer que prefirió ser identificada como “Francisca”, relatado por BBC Mundo, el procedimiento se realizó en el hospital de Curicó cuando fue a dar a luz, donde nunca se le preguntó si quería o no quedar estéril.

“Yo me había enterado de que tenía VIH cuando estaba embarazada, pero no podía dar marcha atrás. Yo quería ser mamá, era mi sueño. No podía eliminar algo que yo quería (…) De verdad fue desgarrador, me duele el alma. Estaba con todo el dolor del parto y que una persona te esté diciendo que te vas a morir y que a lo mejor no vas a conocer a tu hijo y con todo el desconocimiento que yo tenía en ese momento, me da rabia, frustración”, dijo la mujer al medio internacional.

En tanto, ningún organismo estatal respondió a las consultas realizadas por el medio internacional, limitándose a señalar que como el caso está en análisis, no pueden entregar opiniones al respecto.