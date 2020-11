Ministro Palacios descartó que Enjoy conociera antes protocolo de reapertura: “Se ha dado a conocer a todos por igual”

El ministro de Economía, Lucas Palacios, descartó que Enjoy conociera con anticipación el protocolo de reapertura de casinos, tal como denunciaron los otros operadores al enterarse que preparaba su reapertura.

Representantes de casinos como Sun y Marina del Sol reclaman que desconocen los requerimientos que deberán cumplir para operar en medio de la pandemia de Covid-19. “No sabemos cómo obtuvieron los protocolos, no los tenemos. No sabemos cómo ellos están listos“, dijeron.

Palacios, en tanto, rechazó las acusaciones y negó que Enjoy conociera el protocolo con anticipación. “No me voy a hacer cargo de ningún rumor, este protocolo se ha dado a conocer a todos por igual hoy a las once de la mañana”, aseguró y explicó que el texto que trascendió en la prensa es diferente al documento final.

“Es raro que alguien haya tenido información previa porque este protocolo lo terminamos con el ministerio de Salud ayer en la noche”, agregó.

“Son puros rumores de los cuales no me voy a hacer cargo”, recalcó.