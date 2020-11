Presidenta del CPLT y oficio a Hacienda: “Una de las preguntas es si se requería RUT y tantos datos específicos, y no una base de datos anonimizada”

Presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, se refirió al oficio que realizaron al Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia de Pensiones, tras la solicitud de datos personales sobre el retiro de fondos de AFP.

Según explicó, la corporación debe “aclarar si es que aquí hay o no una vulneración a la normativa”.

“La norma establece un principio de finalidad respecto a la recopilación de cierta información, que en el fondo no está claro si efectivamente hay una autorización o finalidad específica por la que se requiere solicitar esa información”, explicó.

“Se dice, por ejemplo, que es información que se está recopilando con fines estadísticos, pero una de las preguntas que le hacemos al ministerio es que si esta recopilación de información es con fines estadísticos, efectivamente requería RUT y tantos datos específicos, y no una base de datos anonimizada“, destacó.

“Respecto a las dudas que tenemos en base a licitud que tiene el ministerio y la superintendencia para recopilar esa información, si efectivamente, por ejemplo, el ministerio y el ministro en particular puede requerir esa información“, indicó.

“Algo señaló el ministro ayer. Está por verse si ese artículo en específico de la normativa que se señala efectivamente faculta al ministro y a ese ministerio a recopilar esa información, o en el fondo es una normativa insuficiente”, señaló.

De igual forma, detalló que le preguntaron al ministerio la finalidad de esa recolección. “Se dice fines estadísticos, pero a función o propósito de qué, cuál es la lógica en el fondo de recopilar esa información“.

Asimismo, deben establecer cómo se va a hacer el tratamiento de datos, quién lo va a hacer, si se va a contratar a algún tipo de empresa externa, si está ubicada en Chile o en el extranjero, y cuáles son las normativas que se le exige a esa empresa. “O sea, son varias cosas que se tienen que aclarar para estar en el marco de la normativa vigente“, afirmó.

Superintendencia de Pensiones

Además, De la Fuente señaló que deben saber “si la superintendencia tiene la autorización en términos legales para poder recopilar esa información de cada uno de los cotizantes, no nos olvidemos que se trata de cotizaciones que ocurren en un fondo privado de pensiones“.

“Uno supondría en primera línea que debiera haber un consentimiento del titular, es decir, de cada una de las personas que están en esa nómina y que recibieron el 10%, respecto a la autorización para que se de a conocer esa información”, sostuvo.

“Es difícil todavía poder pronunciarnos respecto a esto. Yo tendría que inhabilitarme si tuviera que hacer un pronunciamiento previo a cuando tengamos que tomar la decisión, tenemos 10 días para eso”, expresó.

De igual forma, manifestó: “Esto tiene que ver con la debilidad de nuestra institucionalidad, y con la necesidad de que avancemos pronto en una normativa de protección de datos, que duerme hace mucho tiempo ya en el Congreso“.

“Nosotros podemos hoy como Consejo establecer si existió o no una vulneración, pero no podemos generar ningún tipo de sanción adicional“, expuso, concluyendo que debe ser determinada por la justicia, ya que no existe un órgano garante propiamente tal.