OCDE ve con “incredulidad” segundo retiro de AFP: “Sin criterios de máxima necesidad, no se puede entender”

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Chile es miembro, manifestó su “incredulidad” por la posibilidad de que en Chile se apruebe un segundo retiro de los fondos de AFP, iniciativa que ya fue despachado a Sala desde la comisión de Constitución.

En entrevista con El Mercurio, el jefe de la Unidad de Pensiones Privadas de la OCDE, Pablo Antolín, sostuvo al respecto: “Nos gustaría que alguien nos explicara cuál es el objetivo de esto, porque permitir el retiro a todo el mundo sin criterios de máxima necesidad, no se puede entender“.

“Desde aquí se ve con incredulidad, no se entiende por qué se hace, en base a qué argumentos“, expresó.

“En el largo plazo, no sé cómo la gente va a financiar su jubilación. Van a llegar a los 65 años y se va a ir todo el mundo al Pilar Solidario, lo que genera un gasto público y hay que financiarlo”, indicó.

“En el mediano plazo, sería ideal que la gente pudiera ahorrar más, pero obviamente eso no va a ocurrir, porque en el mejor de los casos la gente va a volver a una situación como la anterior a la pandemia, lo cual quiere decir que para ahorrar más de lo que ya no ahorraban no está tan fácil”, señaló.

“Y muy a corto plazo, obviamente, lo que diríamos en la OCDE es que se creara una ley a perpetuidad de acceso a los ahorros previsionales como medida de último recurso y basada en criterios de pérdida de empleo prolongada, reducción significativa de ingresos y enfermedad terminal y punto. A partir de ahí, quien cumpla con esos criterios puede sacar sus ahorros, con Covid-19 o aunque no haya Covid-19. Y los que no, no”, expuso Antolín.

“Con el 10%, otros países ven con incredulidad cuál es la razón del 10%, porque se permite a todo el mundo, independientemente de que la gente sufra o esté o no necesitada”, afirmó.

De igual forma, se le consultó sobre la valoración de la OCDE respecto al modelo previsional chileno. “Interesante, obviamente mejorable, pero con experiencias, discusiones y análisis de alta calidad”, concluyó.