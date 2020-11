Abogado de familia de Claudia Agüero sobre amiga: “Las cosas que dice se contradicen unas a otras”

Por más de 5 horas declaró como imputada Marcela Zúñiga, amiga de Claudia Agüero, mujer que desapareció hace más de 11 meses en Puerto Montt, región de Los Lagos, cuando se dirigía a su trabajo.

Así lo confirmó el abogado querellante, Andrés Firmani, indicando que es la quinta vez que la mujer declara.

“Las cosas que dice se contradicen unas a otras, particularmente cuando uno compara las anteriores declaraciones”, sostuvo.

“En esta última declaración, particularmente, en donde no es posible, no puede acreditar, justificar, explicar, sencillamente, como lo haría cualquier persona que no tiene nada que ver con esto, qué es lo que ella hizo el día 1 de diciembre y en la mañana del 2 de diciembre del año 2019, fecha en que Claudia desapareció“, aseveró.

Por su parte, el abogado defensor de Zúñiga explicó que la mujer fue citada a declarar en calidad de imputada, puesto que forma parte de la investigación que lleva el Ministerio Público.