Ministro Rodrigo Delgado: “El principal desafío es no desconectarme de la gente, de la calle”

Tras la ceremonia en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, en la que asumió como nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado compareció ante la prensa durante esta jornada para dar cuenta de los desafíos que tendrá en la cartera.

“Ha sido un día de muchas emociones. Fueron tres periodos de alcalde de Estación Central, más otro periodo como director de Desarrollo Comunitario. Una comuna que me vio crecer personal, profesionalmente y por supuesto una comuna a la cual siempre voy a llevar en mi corazón“, expresó Delgado, quien esta tarde entregó su renuncia ante el concejo municipal, la que fue aceptada por unanimidad.

Agregó que “hubiese querido tener más tiempo para despedirme de mucha gente, pero tengo la certeza que desde este cargo tendré la posibilidad de visitar nuevamente la comuna y poder aportar a la comuna, a todas las comunas. Espero estar a la altura de las circunstancias”.

También agradeció la confianza del Presidente Sebastián Piñera a la hora de designarlo como titular de Interior. “Sé que es un desafío complejo, lo tengo claro. En mi calidad de alcalde y también de presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile me tocó estar muchas veces aquí mismo, hablando de distintos temas”, afirmó.

El ministro Delgado también subrayó que “se requiere un Gobierno activo, muy conectado con la gente“, a propósito de los acontecimientos del último año, como el estallido social y la pandemia del Covid-19.

“El principal desafío es no desconectarme de la gente, no desconectarme de la calle, de aquellas personas que han perdido su empleo, de aquellas personas que no tienen alimento. No desconectarme finalmente de ese Chile profundo que me permitió estar acá. Uno tiene que ser no solamente agradecido de su historia, sino además tiene que ser una persona que vaya incorporando el aprendizaje”, reflexionó.