Servicio País abre sus postulaciones para 2021: “Lo que no se aprende en la universidad, se aprende en las comunidades”

Hasta el 15 de noviembre estarán abiertas las postulaciones a Servicio País, el programa de la Fundación Superación de la Pobreza que lleva 25 años destinando a jóvenes profesionales a trabajar en las comunas más aisladas y rezagadas de Chile.

Este 2020, desplegados en 100 comunas de Chile, han debido enfrentar condiciones más adversas que de costumbre, producto de la crisis sanitaria y social. “Es una generación que nos ha dado vuelta la cabeza. Y como la pandemia no ha pasado, esta generación que viene requiere coraje”, comentó la directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza, Catalina Littin, en conversación con Ciudadano ADN.

Los jóvenes que están hoy en Servicio País, continuó Catalina, “están fuera de la casa pero con un compromiso gigantesco por levantar proyectos. Aquello que no se aprende en la universidad, se aprende en las comunidades”.

Este trabajo también ha incluido un gran aprendizaje para enfrentar el virus y reducir las posibilidades de contagio. “Todos hemos aprendido a convivir con estas medidas sanitarias, y tenemos mucho más conocimiento que en marzo y abril”.

A Servicio País puede postular cualquier joven, y será destinado a cualquier región de Chile. Sin embargo, según aclaró Catalina, “promovemos lo más posible que se trasladen a una realidad más desconocida. Mover el capital profesional es parte del corazón de Servicio País”. De hecho, muchos de ellos se quedan trabajando en municipalidades o servicios públicos de las comunas en las que participan, retribuyendo así al Estado de Chile: el 38% de los profesionales que trabajan en Servicio País se quedan trabajando en la región donde fueron voluntarios.

Más de 3.000 postulaciones se reciben cada año, para poco más de 250 cupos. De esas postulaciones, la mayoría son de mujeres, en una proporción de 70 a 30. “Eso es histórico. El campo de la solidaridad tiene un mayor componente femenino, desde siempre”, sostuvo Catalina Littin.

Para postular, hay que entrar a serviciopais.cl y llenar el formulario, en el cual se deben acreditar datos como la carrera que se estudió. Luego de eso, entran a un proceso con entrevistas con los equipos, para filtrar “quién tiene capacidades para un trabajo que no es simple, pero es tremendamente enriquecedor”. Más de 6.500 profesionales ya han pasado por el proceso, “y sabemos que les deja una marca para siempre”.

El trabajo para este 2021 se vislumbra igual de intenso que el de este año que ya se va. Según contó Littin, “hay regiones donde las necesidades alimentarias no han disminuido, sino que aumentado. Va a convivir la emergencia con la reactivación. Un 59% de los hogares disminuyó sus ingresos”. Esa recuperación, piensa la profesional, será un proceso que “tiene que ser una estrategia nacional, no una estrategia particular de ningún programa de manera aislada”.