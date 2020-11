Dra. Carolina Herrera y una segunda ola de Covid-19 en Chile: “Si tú lo interpretas como la mortalidad como resultado, siempre va a ser peor”

La doctora Carolina Herrera, médico intensivista broncopulmonar del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), se refirió la mañana de este lunes a la pandemia por el coronavirus Covid-19 y a una segunda ola en Chile.

“Si tú lo interpretas como la mortalidad como resultado, siempre va a ser peor“, comenzó sosteniendo en ADN Hoy.

“Desgraciadamente nosotros aquí todavía no tenemos esa percepción, nos quedamos con que disminuimos el número de camas intensivas. Los fallecimientos están del orden de 50 personas al día, cosa que a mí me parece extraordinariamente importante, yo no desmerecería el valor de cada uno de esos seres humanos que ha perdido la vida”, indicó.

“Creo que todavía estamos en una situación de cuerda floja“, afirmó la especialista.

“En mi pensamiento, todos los esfuerzos que se han hecho han tenido resultados, que de no haberse establecido las medidas restrictivas de largos meses, probablemente estas cifras serían mucho mayores“, expresó.

Asimismo, señaló sobre la pandemia que debemos “aprender a vivir en esta nueva situación, y esto implica probablemente meses y meses con mascarilla“, y todas las medidas sanitarias establecidas, como el distanciamiento social, aforo máximo, etcétera.

Regreso a clases presenciales

Por otra parte, la Dra. Herrera se refirió al regreso a clases presenciales. “Las garantías para poder volver a reunir gente en las universidades, colegios, donde sea que niños, jóvenes o funcionarios y profesores, van a reunirse, tiene que contar con las condiciones mínimas básicas de aforo, distancia, uso de mascarilla, medios de protección personal, evitar comer en su interior, evitar el contacto físico entre ellos, evitar fumar, y hacer control estricto de quienes entran y salen”, destacó.

En el caso de los cursos de, por ejemplo, 33 niños, y en la sala no caben más de 10. “Bueno, entonces habrá que hacer triple jornada. Habrá que priorizar cuáles son las son presenciales y las que no. Habrá que hacer jornadas más cortas, para evitar que tengan que comer dentro del colegio“, destacó.

“Esto aplica a oficinas, colegios y lugares de recreación. Tenemos que entender que vivimos en un mundo en el que no tenemos que tocarnos, porque lo que tenemos que evitar es que mi virus que está en mi saliva llegue a tu vía aérea. Así de simple”, concluyó.