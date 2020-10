Patricia Muñoz y fin del Sename: “Nadie puede sostener que esto es una reforma estructural”

Luego del anuncio oficial del fin del Sename y su reemplazo por el Servicio de Protección a la Niñez, institución que se especializará en la protección a los menores mediante familias de acogida, y que se suma al Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, Ciudadano ADN conversó con la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

“No es sorpresa para nadie”, sostuvo sobre un cambio que, en su opinión, “no implica una reforma estructural y mantiene severas deficiencias que son las que precisamente le asisten al Sename y que mantienen o favorecen la vulneración o afectación a la vida de quienes están bajo cuidado del estado”. Para Muñoz, es particularmente lamentable que en vez de promulgar la ley que establece garantías, y que haya un marco de acción desde el enfoque de derechos, “se anuncie este supuesto fin cuando todos sabemos que esta promesa no tiene un correlato real mientras no tenga un modelo de intervención distinto”.

La defensora de la Niñez enfatizó en la “necesidad imperiosa” de un cambio real en el Sename, pero afirmó que “este servicio no plantea un modelo de intervención distinto”. Al respecto, agregó, “nos preocupa que se cumpla el compromiso que adoptaron los ministros Rubilar y Monckeberg” en relación a la promulgación de la Ley de Garantías: “La primera responsabilidad del Estado es evitar que los niños sean víctimas de vulneraciones”.

Hace dos años se creó la Subsecretaría de la Niñez, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que promueve planes y programas para niños y adolescentes, pero según Muñoz, no se conocen impactos significativos en su ámbito. “Cuando seguimos visitando residencias, seguimos viendo niños, que no tienen acceso a la salud, con brechas manifiestas en el derecho a la educación y al juego, por solo nombrar tres derechos, evidentemente se observa que no se saca nada con crear institucionalidad si como Estado nos somos suficientemente capaces de asegurar que las instituciones den cumplimiento de los objetivos para los cuales se han creado”, sentenció. El organismo tiene 12 oficinas locales destinadas a la prevención de vulneraciones de derechos, pero “ese proceso de implementación no ha sido ni lo rápido ni lo exitoso en términos de eficiencia que se hubiese querido”, donde solo se han levantado 237 alertas. “De eficiencia, nada”, declaró.

“Para hacer cambios estructurales hay que dotar a la institucionalidad de una orgánica sistémica”, insistió Muñoz. El nuevo servicio, expresó, “mantiene el mismo sistema de financiamiento del actual Sename basado en subvención: en pago por cada niño que, como organismo colaborador, tenga en protección”.

Y mientras un informe del Comité por los Derechos del Niño estableció que el funcionamiento del Sename “atentaba contra asegurar derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”, Muñoz recordó que “cuando te enfrentas a un poder Ejecutivo que, a pesar de esa declaración tan contundente, categórica y vergonzosa, desatiende sus recomendaciones, y mantiene el mismo sistema de financiamiento, uno no puede esperar sino que la situación siga manteniendo la misma lógica”.

“Nadie puede sostener que esto es una reforma estructural”, prosiguió Muñoz. Por eso, hizo un llamado a que “dejemos el discurso si no tiene un correlato en la realidad”, explicando por ejemplo, cuando a un niño se le condiciona la matricula en un colegio porque se les estigmatiza como niño conflictivo, “hay que asegurar que son niños tan iguales y dignos como cualquier otro”, y que “nadie discute lo urgente que es cambiar el sistema, pero para hacerlo se necesita un marco distinto”.

Contingencia y niñez

Frente al eventual regreso a clases presenciales, Patricia Muñoz aseguró que ha sostenido reuniones con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, para solicitar “que se incluya la participación activa de niños y adolescentes en el proceso de definición”, y que “si hay evidencia, desde la perspectiva sanitaria epidemiológica, de la imposibilidad de abrir, ese es el primer ámbito que hay que resolver”.

Patricia Muñoz también se refirió al caso del adolescente de 14 años que quedó con internación provisoria en un centro del Sename tras ser formalizado por el homicidio de una mujer en Peñalolén. “Es muy dramático ese caso. Como Defensoría de la Niñez no tenemos posibilidad legal de intervenir en esa causa penal”, dijo sobre el hecho, en el que además habrían participado dos niños de 12 y 13 años, y por el que ya se ha reunido con la alcaldesa de la comuna, Carolina Leitao, y con el fiscal del caso.

“No tenemos facultad legal para ser abogados defensores de adolescentes involucrados en delitos. Esa es función de la Defensoría Penal Pública”, insistió, consultada por posibles acciones en ayuda a los jóvenes presos producto de las manifestaciones vinculadas al estallido social. Al respecto, enfatizó que la realidad indica que “se priva mucho más de libertad a adolescentes a adultos” cuando esa privación de libertad de adolescentes “debe ser una medida excepcionalísima, justificada desde la medida de su interés superior”.

Por último, y consultada respecto a su interés por una eventual postulación a la Convención Constitucional, fue enfática. “No, ninguna posibilidad. En la vida tuitera tengo a mucha gente promoviéndome, pero más allá de agradecerles, no tengo ninguna intención”.