“Son señales equivocadas para la ciudadanía”: Subsecretario Galli reiteró el rechazo del Gobierno al proyecto de indulto a detenidos en el estallido social

La tarde de este jueves, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó que el proyecto de indulto a detenidos en el estallido social presentado por parlamentarios de Convergencia Social (CS) “son señales equivocadas para la ciudadanía“.

Luego que el ministro Jaime Bellolio expuso el rechazo a la normativa en nombre del Gobierno, el subsecretario reiteró que “las personas que están hoy imputadas por delitos gravísimos, hechos de violencia que causaron gran daño en la propiedad pública y privada, e incluso generaron gran impacto por la violencia de esos hechos la ciudadanía, esas personas están privadas de libertad, están imputadas por el Ministerio Público en virtud de las atribuciones que tiene la Fiscalía y que han sido dispuestas por los juzgados de garantía”.

“Nosotros creemos que aquí nuestra actitud frente a la violencia debe ser muy clara, no debe tener ningún viso de ambigüedad. A la violencia no se le permite, no se le justifica y no se le excusa. La violencia debe ser condenada venga de donde venga”, agregó.

“En un Estado de derecho, como existe en nuestro país, son los tribunales de justicia los que determinan las medias cautelares a aplicar a aquellas personas que han cometido delitos graves como estos“, indicó Galli.

Finalmente, el subsecretario precisó que el proceso penal para los imputados debe continuar como está estipulado y “lo que corresponde es que se lleven adelante la investigación, se lleve adelante el juicio oral y luego se determinen las responsabilidades de esas personas. Y si se determina la responsabilidad, bueno que paguen la pena que le establece nuestra legislación penal y que es la sanción que establece nuestra legislación para delitos de esta gravedad“.