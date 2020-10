Presidente Piñera encabezó reunión del consejo asesor para que se retomen las clases presenciales

Esta mañana el Presidente Sebastián Piñera encabezó la primera reunión del consejo asesor para que se retomen las clases presenciales en el país, en el contexto de la pandemia Covid-19.

La instancia estuvo integrada por los ministros de Educación, Raúl Figueroa; de Salud, Enrique Paris; la directora de la Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe, Claudia Uribe; y otras autoridades.

Sin embargo, quien no participó del consejo fue el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, excusándose con que no iba a integrar la reunión si en esta no se considera a la comunidad escolar.

“¿En qué cabeza cabe que se puedan reunir a tratar o se genere un consejo para tratar el tema del retorno a clases sin los directamente incumbentes, los que van a retornar a clases? Eso es inaceptable y es impresentable, no es más que una operación comunicacional del Gobierno”, argumentó.

“El ministro me llamó y preguntó si estaría dispuesto a participar, pero yo le señalé que estaría dispuesto siempre y cuando estuvieran los demás actores de la comunidad educativa. Me parece una falta de respeto, nosotros no haríamos eso por ningún motivo de traicionar a las comunidades educativas con las que hemos trabajado durante todo este tiempo”, agregó.

Por su parte, el ministro Figueroa agradeció, por medio de su cuenta de Twitter, “a quienes se han sumado a este espacio de diálogo constructivo por un retorno seguro, gradual y voluntario“.