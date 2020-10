Diputados del FA presentaron proyecto para que ministros, intendentes, subsecretarios y parlamentarios no puedan postular a la Convención Constitucional

Los diputados del Frente Amplio Natalia Castillo y Jorge Brito presentaron un proyecto para que ministros, intendentes, subsecretarios y parlamentarios en ejercicio no puedan postular a la Convención Constitucional que discutirá y redactará la próxima Carta Magna.

Los representantes justifican la idea con el triunfo en el plebiscito de la alternativa que contempla 100% de los miembros electos por sobre la opción de convención mixta, que consideraba 50% de parlamentarios en ejercicio.

“Porque el pueblo habló y dijo mixta no, ingresamos proyecto para inhabilitar a diputados, senadores, ministros, subsecretarios e intendentes que se encuentren actualmente en sus cargos para que no puedan inscribir sus candidaturas en la próxima convención constitucional”, dijo Castillo en su cuenta de Twitter.

Porque el pueblo habló y dijo #MixtaNo 🙅🏻‍♀️ ingresamos proyecto para inhabilitar a diputados, senadores, ministros, subsecretarios e intendentes que se encuentren actualmente en sus cargos para que NO puedan inscribir sus candidaturas en la próxima convención constitucional. — Natalia Castillo (@ncastilo) October 28, 2020



“Hay quienes desde el Congreso y La Moneda han anunciado que postularán a la Constituyente a pesar de que el 80% del país dijo clarito mixta no. Ingresamos proyecto para que no puedan hacerlo, incluso aunque renuncien a sus cargos. no más triquiñuelas para torcer la voluntad de Chile“, agregó Brito en la misma red social.

De acuerdo con el documento ingresado al Congreso, la baja adhesión de la convención mixta (21,01%) “es una clara señal de que la ciudadanía no desea que los actuales parlamentarios no sean parte de la convención“.

Por lo anterior, que eventuales congresistas renuncien a sus cargos para poder ser candidatos y eventualmente ser parte de la Convención Constitucional es una forma de desconocer la voluntad popular”.